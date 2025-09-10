Allerta meteo, nelle Marche temporali e rischio piene dei fiumi

Temporali e piene dei fiumi. È allerta meteo nelle Marche. La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla valido fino alle 00 dell’11 settembre, su tutto il territorio regionale per i temporali e solo su aree interne settentrionali e collinari costiere centrali e su aree interne e collinari costiere centrali, per le piene dei fiumi.

L’estate si prende una pausa a causa del fronte instabile in discesa dal Nord Europa. Il bollettino della Protezione civile regionale prevede per la prima parte della giornata di oggi – 10 settembre – precipitazioni diffuse, a carattere temporalesco, mentre dal pomeriggio i fenomeni saranno sparsi e in graduale attenuazione. Le aree interne saranno le zone più colpite.

Precipitazioni che potranno estendersi anche alla giornata di domani, in particolare sui rilievi, mentre da venerdì è atteso il ritorno del bel tempo. Il weekend si prospetta soleggiato sulla regione e anche le temperature, dopo un calo registrato nella giornata di oggi, riprenderanno a salire per attestarsi su valori tipici dell’estate settembrina.

Nella giornata di oggi le aree interne e la costa saranno spazzate da venti che dal pomeriggio potranno ulteriormente rafforzarsi, specie nell’area montana. Mare da mosso a molto mosso nel pomeriggio.