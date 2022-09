Allarme maltempo, a Senigallia danni al canile e oasi felina. Morti due gatti

SENIGALLIA – Il maltempo della notte scorsa ha devastato anche il canile rifugio e oasi felina di Senigallia, gestito dall’associazione Cuori pelosi odv. La struttura, situata lungo via Arceviese, è stata inondata da una piena di fango e detriti che ha divelto la recinzione e provocato molti danni. Purtroppo in quell’inferno due gatti sono morti. «Gli altri animali per fortuna sono tutti vivi – dice la responsabile Francesca Libardi – purtroppo due gatti, Marte e Missy non ce l’hanno fatta. Abbiamo subìto molti danni, lanciamo un appello affinché i volontari vengano ad aiutarci a spostare le strutture abbattute, buttare ciò che è stato danneggiato e aiutarci a ripulire». Il canile e oasi felina ha a disposizione stalli ma servono trasportini e tanta solidarietà. «Successivamente dovremo anche ricostruire la recinzione che è stata abbattuta», conclude la referente di Cuori pelosi.



Situazione invece sotto controllo al Canile di Jesi e Moie gestiti dall’associazione “I miei amici animali”. «Al rifugio di Moie manca l’acqua ma tornerà presto – fanno sapere – il terreno ha assorbito oggi, i cagnetti tutto bene. Grazie del sostegno».