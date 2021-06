Pesaro, allarme bimbo scomparso: ma il piccolo voleva fare uno scherzo alla mamma

PESARO – Lo scherzo alla mamma si trasforma in minuti interminabili di panico e ricerche.



Nella giornata di giovedì i poliziotti hanno ricevuto la chiamata d’allarme di una mamma disperata che non trovava più il suo bambino. La donna non vedendolo a casa è scesa in strada, nella zona del centro storico, per cercare il figlio. Le volanti hanno iniziato a perlustrare la zona con apprensione. Sono stati minuti di ansia e corse disperate finché si è scoperto dove era il bambino. Il piccolo voleva fare uno scherzo alla madre e si era nascosto sotto le coperte. E c’era riuscito benissimo. Dunque tanto spavento e tanto allarme per nulla. Il bimbo stava benissimo e il suo scherzo aveva funzionato pure troppo, tanto che ha generato tanta ansia nel genitore.