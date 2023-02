Allagamenti nel quartiere Agraria di San Benedetto, i residenti: «Il Comune e la Ciip intervengano»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Ogni volta che piove si rischiano allagamenti. È giunto il momento di risolvere la situazione, una volta per tutte». Ad alzare la voce, a San Benedetto del Tronto, sono i residenti di via Valtesino e via Val Tiberina. Negli ultimi giorni, infatti, hanno presentato una petizione al Comune e alla Ciip, chiedendo ai due enti di porre rimedio alla problematica il prima possibile. Il fenomeno, comunque, riguarda in generale tutto il quartiere dell’Agraria.

La situazione

«Dopo anni ci troviamo nelle stesse condizioni e il problema allagamenti rimane, come se non bastasse quello che abbiamo già subito – spiega Ercole Speca, promotore della medesima petizione e tra i residenti più inviperiti -. L’ultima pioggia che abbiamo avuto ci ha portato l’acqua fin dentro casa e ormai non sopportiamo più questo disagio. Ci sono stati danni ai garage, nonché alle stesse abitazioni. Parliamo di una situazione annosa. Invitiamo il presidente della Ciip a chiudere questa situazione, che si ripropone ogni volta da oltre vent’anni. A volte ci vorrebbe il gommone. Ritengo che le pompe non funzionino e chiediamo davvero di intervenire. Basterebbe la posa in opera di tubi collegati al tombino di inizio via per risolvere tutto. A nostre spese abbiamo chiamato una ditta specializzata di Ancona che con la videocamera ha ispezionato la rete fognaria che è stata definita disastrosa. Non si può andare avanti così».