Alga Ostreopsis ovata anche a Portonovo e Numana Alta. L’esperta Univpm: «Fioritura anticipata»

ANCONA – Dopo i primi rilevamenti nelle acque del Passetto, l’alga Ostreopsis ovata è stata individuata anche nel tratto di mare antistante a Pietralacroce, Portonovo e Numana Alta (prima del porto). Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio dell’Arpam, condotto tra il 19 e il 20 agosto, al Passetto (campione del 20/08/25) sono state rilevate 447.500 cell/L, un valore in calo rispetto al picco di 2.900.000 cell/L del 12 agosto e di 1.100.628 cell/L del 13 agosto, ancora oltre la soglia della fase di emergenza (30.000 cell/L).

A Pietralacroce (campione del 20/08/25) sono state riscontrate 281.200 cell/L, in diminuzione rispetto al dato del 13 agosto (1.100.000 cell/L), ma ancora in fase di emergenza; a Portonovo (campione del 20/08/25) sono state rilevate 121.120 cell/L, valore in fase di emergenza; a Sirolo – Spiaggia Urbani (campione del 19/08/25) 1.880 cell/L, valore sotto la soglia di rischio; a Numana alta (campione del 19/08/25) sono state riscontrate 49.080 cell/L, valore indicativo della fase di emergenza, mentre a Porto Recanati (campione del 19/08/25) sono state rilevate 680 cell/L, valore trascurabile, si legge nell’ultimo monitoraggio Arpam.

L’Agenzia Regionale per la protezione ambientale riferisce «i dati mostrano una fase di progressiva riduzione delle concentrazioni nelle aree di Ancona maggiormente colpite (Passetto e Pietralacroce), pur restando sopra i livelli di sicurezza. Al contrario, per la località di Portonovo si osserva un recente incremento con superamento della soglia di emergenza».

A Numana è stato esteso il divieto di balneazione in via cautelativa nel tratto di mare dove sono stati rilevati valori in fase di emergenza (sotto la costa rocciosa). L’Ostreopsis ovata è un’alga presente in tutto il Mediterraneo spiega la professoressa Cecilia Totti, biologa marina dell’Università Politecnica delle Marche.

L’area oggetto de divieto di balneazione (foto da social netwoork Amministrazione comunale di Numana)

L’alga «è presente ormai da vent’anni in tutte coste rocciose del Mediterraneo, non solo in Italia, ma anche in Croazia, Grecia, Spagna, Francia, Tunisia e nel mare di altri Paesi di quest’area. Sono alghe microscopiche che vivono sul fondale ma che possono essere risospese facilmente in colonna d’acqua. Il divieto di balneazione scatta quando in acqua c’è una concentrazione sopra soglia».

Gli anni scorsi, rileva l’esperta, «Ostreopsis solo nella Riviera del Conero proliferava a fine estate, generalmente tra settembre e ottobre, quando la temperatura del mare si abbassava. Quest’anno invece ha anticipato a luglio in linea con quanto è sempre avvenuto nelle altre zone del Mediterraneo. Ancora non ne conosciamo la ragione, stiamo studiando il fenomeno».

Tra gli effetti che può causare l’alga «c’è la moria localizzata di molluschi come le patelle, e talvolta anche di mitili, soprattutto il ‘seme’. La fioritura di questa specie – prosegue – non è provocata da inquinamento e avviene anche in acque di zone incontaminate. L’alga produce tossine (ovatossine), che agiscono attraverso l’aerosol marino (quindi semplicemente respirando l’area di mare) causando disturbi alle vie aeree come rinite, fastidi alla gola, dispnea e a volte febbre, o attraverso contatto diretto per cui chi fa lunghe nuotate in acqua può talvolta riportare congiuntiviti e dermatiti. Ostreopsis ovata non è certamente tra le specie più pericolose, e non tutti avvertono i sintomi, ma i soggetti più a rischio come anziani e asmatici, devono prestare attenzione».