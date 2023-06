Alcool e droga, scatta la stretta al volante. Ecco le novità al Codice della strada

Tra le novità salienti c'è la sospensione immediata per chi usa il telefono al volante per chi ha meno di 20 punti residui sulla patente

ANCONA – Tolleranza zero su alcool e droghe al volante. Sono alcune delle novità introdotte dal Ddl sul Codice della strada approvato martedì in Consiglio dei ministri. Un testo di 17 articoli che da un giro di vite su guida sotto l’effetto di alcolici e di sostanze stupefacenti, ma anche per chi usa il cellulare alla guida e per chi procede contromano.

Le modifiche al Codice della Strada arrivano dopo l’incidente romano costato la vita ad un bambino di 5 anni. Tra le novità salienti c’è la sospensione immediata per chi usa il telefono al volante per chi ha meno di 20 punti residui sulla patente. Una sospensione cosiddetta “breve” che va dai 7 ai 15 giorni a seconda dei punti rimasti.

Patente di guida sospesa con meno di 20 punti /da 7 a 15 giorni a seconda del numero di punti posseduti) anche per mancato rispetto del senso vietato e del divieto di sorpasso. I giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un incidente.

I neopatentati invece non potranno guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni. Non solo, se un minore viene sorpreso alla guida dopo aver assunto alcol o droghe, non potrà più prendere la patente fino a 24 anni. Novità anche per chi è recidivo nella guida in stato di ebrezza.

Con le nuove norme chi è stato sorpreso già in passato alla guida sotto l’effetto di alcoolici, potrà guidare solo se il livello di alcol nel sangue è pari a zero e dovrà installare in auto un dispositivo, chiamato alcolock, che impedisce l’avviamento dell’auto se il tasso è superiore a 0 grammi al litro.

Vita dura anche per chi si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: per chi risulta positivo alla droga scatta la sospensione immediata e la revoca della patente, con il divieto di conseguirla per tre anni.

Giro di vite anche per chi circola con la patente sospesa: in questo caso sono previste multe da 2mila a 8mila euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva scatta la confisca dell’auto.

Novità anche per biciclette e monopattini. Per le prime è stata abolita la precedenza e viene introdotta la distanza obbligatoria su tutte le strade (1,5 metri che i veicoli dovranno tenere dalle biciclette), resta la precedenza sulle piste ciclabili.

Per il monopattino introdotto il casco obbligatorio per tutti, non solo i minorenni, l’obbligo di targa e assicurazione. Divieto di circolare contromano con il monopattino e scatta la super multa da 200 a 800 euro per chi circola senza fari e indicatori di direzione. Inoltre, i monopattini non potranno più circolare sulle strade de extraurbane.