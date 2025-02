Affidamenti diretti a Pesaro, Lanzi e Boresta: «Anomalie nelle sponsorizzazioni del Palio dei Bracieri»

PESARO – Affidamenti diretti, fari puntati sul palio dei bracieri. La Commissione “Controllo e Garanzia” si è riunita per la sedicesima volta per analizzare il lavoro svolto nel corso delle precedenti riunioni, in relazione agli affidamenti e ai contributi che hanno interessato le Associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Nel corso della precedente riunione era stato di nuovo ascoltato Gianni Galdenzi, Dirigente dei “Servizi civici Partecipazione e Promozione del Territorio “. Il dottor Galdenzi è stato nuovamente convocato perché la Commissione voleva approfondire le rendicontazioni relative al Palio dei Bracieri del 2022 e del 2023 organizzati da Massimiliano Santini e gestiti dall’Associazione Opera Maestra di Stefano Esposto. In particolare, sono state prese in esame due dichiarazioni sostitutive di certificazione a firma di Stefano Esposto indicanti le entrate e le uscite relative all’organizzazione dei due Palii dei Bracieri nonché l’indicazione di eventuali sponsorizzazioni.



«Unitamente alle due rendicontazioni, agli atti è presente un modulo di richiesta sponsorizzazione a Riviera Banca da parte di Opera Maestra – spiegano Marco Lanzi e Serena Boresta, consiglieri d’opposizione e membri di commissione – Ebbene, la rendicontazione del 18.08.2022 relativa al palio dei bracieri svoltisi nel 2022 alla casella riservata alle sponsorizzazioni risulta “barrata” con una ”X”: in pratica Opera Maestra dichiara che per il palio 2022 non ha ricevuto alcuna sponsorizzazione. Altresì, a dimostrare il contrario, vi è proprio il sopraccitato modulo di Riviera Banca di luglio 2022 che attesta un contributo di 10.000 euro per il palio 2022. In tale modulo Stefano Esposto dichiara che l’Associazione Opera Maestra è una Associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale, circostanza che a noi non risulta. Inoltre, nell’elenco delle uscite (spese) compare un importo di €6000 a favore di Opera Maestra stessa. Per quanto riguarda il rendiconto del Palio dei Bracieri 2023 sono invece indicate 10 voci rubricate come sponsorizzazioni tra le quali compare la somma generica di 11.000 euro data dalle “contrade “ e tra le uscite (spese) sempre 6000 euro a favore di Opera Maestra».

E ancora: «Al dottor Galdenzi sono stati chiesti chiarimenti sulla «anomalia relativa alla totale assenza di sponsorizzazioni dichiarate dal Opera Maestra per l’organizzazione del Palio dei Bracieri svoltosi nel 2022 e sul perché nessun Ufficio del Comune avesse rivelato la contraddizione fra l’autocertificazione prodotta da Opera Maestra e il modulo attestante la sponsorizzazione di Riviera Banca, entrambi agli atti del Comune. Il Dirigente ha precisato che per tali eventi i contributi del Comune non possono andare oltre il costo dell’evento e che il Comune controlla le fatture delle spese sostenute. Per le entrate, incluse le sponsorizzazioni, chi organizza l’evento ha l’obbligo di produrre una semplice autocertificazione. Sulle entrate il Comune non ha poteri ispettivi. Inoltre non è lo stesso soggetto o lo stesso Ufficio che ha l’incarico di seguire le varie e distinte fasi legati alla erogazione dei contributi e alla successiva gestione amministrativa dell’organizzazione dell’evento: un Ufficio si occupa della procedura dei contributi e un altro si occupa soltanto della rendicontazione».