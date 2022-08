Adriatico Mediterraneo, Rosso Conero, aquiloni e fate: gli eventi di fine estate da vivere nelle Marche

Nonostante la stagione estiva sia al capolinea, nella settimana dal 28 agosto al 4 settembre in programma tanti appuntamenti in grado di soddisfare grandi e piccini: concerti, festival, sagre, sport, iniziative per bambini

ANCONA- Concerti, festival, sagre, sport e iniziative per bambini. Nonostante l’estate sia ormai agli sgoccioli, nella settimana dal 28 agosto al 4 settembre le Marche continuano ad offrire tanti eventi in grado di soddisfare i gusti di grandi e piccini.

Si parte in bellezza questa sera (domenica 28 agosto) a Civitanova Marche con l’elezione di Miss Marche 2022. L’appuntamento è al Varco sul Mare alle 21:15. Il 3 e il 4 settembre torna anche il Triathlon e tra le varie iniziative in programma ci sono il “Campionato Regionale triathlon Sprint No draft” e la sesta tappa del circuito “IPS Paratriathlon”. Carrellata di concerti all’arena Sferisterio di Macerata. Si inizia questa sera (domenica 28 agosto) alle 21 con l’esibizione live di Carmen Consoli. Allo stesso orario, lunedì 29 agosto salirà sul palco dell’arena maceratese Drusilla Foer con “Eleganzissima estate”. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer. Venerdì 2 settembre alle 21 allo Sferisterio arriva invece il cantante Francesco Gabbani. Il 2,3 e 4 settembre i comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona e Cessapalombo saranno coinvolti dal Festival Ricostruzioni Tradizionali 2022. Il festival, nell’ambito della rassegna MarcheStorie, esalta la musica tradizionale Marchigiana, le storie e l’arte popolare nei 5 comuni del cratere sismico maceratese.

In provincia di Fermo, a Lampedona i più piccoli non possono mancare a Pappappero, l’evento a loro dedicato in programma oggi (domenica 28 agosto) a partire dalle 16.30. Lampedona si trasforma nel paese dei bambini con tante attività, giochi, spettacoli, animazione, area food, mercatino e sorprese. Domenica 4 settembre invece, in occasione della Festa del Patrono, a Sant’Elpidio a Mare concerto di Anna Tatangelo in Piazza Matteotti alle 21:30. L’ingresso è gratuito.

Tante iniziative anche in provincia di Ascoli Piceno. Martedì 30 agosto a San benedetto del Tronto da non perdere il concerto di Tommaso Paradiso + Franco 126, evento di apertura della prima edizione del San B Sound! Appuntamento alle ore 21 al parco Nelson Mandela. Ad Ascoli Piceno per tutta la settimana c’è ControVento, il festival dell’aria con voli di mongolfiere e aquiloni, spettacoli, concerti, poesia, mostre e incontri. A Fornara di Acquasanta Terme dal 2 al 4 settembre va in scena Sibyllarium, la festa delle fate. Adulti e bambini entreranno nel fantastico mondo del bosco ed incontreranno fate Sibille, cavalieri, elfi, gnomi e animali magici. Le tre giornate saranno animati da spettacoli, laboratori, teatro, musica, concerti, magia, danze e canti. E ancora, percorsi naturalistici, esposizioni, mercatini e buon cibo.

In provincia di Ancona, a Sirolo il 30 agosto al Teatro Cortesi alle 21:30 si terrà la finale del premio Franco Enriquez, mentre nel capoluogo dorico alle 21:30 nella corte della Mole si esibirà Baltimora, il cantante anconetano vincitore di X Factor 2021. Il giorno successivo, mercoledì 31 agosto, al via al Festival Adriatico Mediterraneo in programma fino al 4 settembre. L’edizione di quest’anno è dedicata alla Bosnia e prevede incontri e concerti in diversi luoghi della città. A Jesi invece appuntamento con il Festival Pikkanapa dedicato alla canapa e al peperoncino. Dall’1 al 4 settembre in Piazza Federico II ci saranno numerosi stand che offriranno piatti e bevande a base di peperoncino e canapa. Inoltre ci sarà musica dal vivo, conferenze a tema, mostre d’arte, vendita di prodotti agricoli biologici. Infine sarà possibile assistere alle dimostrazioni del Mastro Cartaio Federico Salvatori di Fabriano. Nel fine settimana a Camerano torna la festa del Rosso Conero, giunta ormai alla XXVII edizione. Per tre giorni, dal 2 al 4 settembre, il paese sarà animato da stand gastronomici, degustazioni di vino dei produttori locali, concerti, balli, musica, spettacoli, teatro di strada, performance e teatro artistico.

Spostandoci a nord della regione, in provincia di Pesaro Urbino, da non perdere a Urbino la Festa dell’Aquilone, giunta alla 67esima edizione. Tante le iniziative che animeranno il centro storico dall’1 al 4 settembre, tra queste l’attesissima Gara delle Contrade in programma domenica pomeriggio a campo delle Cesane quando il cielo sarà colorato da centinaia di aquiloni. A Piobbico sabato 3 e domenica 4 settembre doppio appuntamento con la Sagra Nazionale del Polentone alla Carbonara e con il Festival dei Brutti durante il quale verrà eletto il presidente dell’associazione. A Fano invece, domenica 4 settembre gli amanti della vespa non possono perdersi il raduno nazionale vespistico “Riviera dell’Adriatico” che si svolgerà in centro storico, zona Pincio.