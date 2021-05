Jesi, una trentina le adesioni alla consulta delle nuove generazioni

JESI – Sono circa trenta le richieste di partecipare alla consulta delle nuove generazioni. C’è tempo fino a stasera, 31 maggio, per inviare la domanda. L’amministrazione apre agli under 26, con l’obiettivo di coinvolgerli attivamente nella vita politica cittadina. Tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni possono partecipare.

«Il Comune di Jesi – si legge nello Statuto municipale – ripone particolare fiducia nei giovani e crede che il progresso civile, sociale, culturale ed economico sarà davvero autentico solamente se saprà raccogliere e valutare il loro impegno, l’iniziativa, l’entusiasmo, i sogni, le speranze, ed anche le angosce e le inquietudini». La Consulta, si specifica, rappresenta un osservatorio permanente della realtà giovanile della Città e del territorio e si propone di offrire, oltre a riflessioni ed idee, il proprio contributo per favorire la crescita culturale, sociale e politica della comunità.

Tale organismo «esercita le proprie funzioni in piena autonomia, rispettando i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto del Comune di Jesi, tutelando la parità di genere all’interno dei diversi organi e operando in stretta collaborazione con le associazioni giovanili (sia formali che informali) presenti sul territorio della Città e dell’intera Vallesina, nonché con tutti i giovani che intendono partecipare. Collabora con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, mantenendo autonomia ed indipendenza in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico». Non possono essere eletti componenti del Direttivo coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all’interno di un partito o associazione con finalità politiche.

Questi gli obiettivi:

a) Partecipare al dibattito pubblico sulle questioni cittadine e fornire pareri su tematiche riguardanti gli aspetti di politica giovanile;

b) Elaborare documenti e proposte di atti su tematiche da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

c) Promuovere dibattiti, ricerche ed incontri di carattere culturale e sociale;

d) favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili (formali ed informali) presenti sul territorio comunale e le istituzioni locali, nonché cooperare con le altre Consulte della Città di Jesi;

e) Elaborare annualmente una progettualità per i giovani da sottoporre all’Amministrazione Comunale;

f) Collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili;

g) Valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile, favorendo così la rimozione di ogni tipo di barriera che nei fatti può limitare la partecipazione di tutti;

h) Promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile;

Al termine della fase di iscrizione, vale a dire da domani (1 giugno), l’assessore alle Politiche Giovanili provvederà a convocare l’Assemblea della Consulta per l’elezione del Direttivo.