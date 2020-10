Addio a Fabio Giovagnoli, grande tifoso dell’Anconitana

ANCONA – Anconitana in lutto per la morte di Fabio Giovagnoli, grande tifoso della squadra di calcio, che si è spento in seguito ad una malattia che lo ha ucciso a soli 40 anni.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città e sui social, dove in tanti hanno lasciato messaggi di cordoglio. «Ciao Fabio, fratello biancorosso ed amico – scrive il giornalista sportivo Paolo Giampaoli – , scusa ma non riesco a trovare altre parole se non dirti che eri veramente un ragazzo favoloso». «Mi mancherà il tuo sorriso è la tua amicizia vera e spontanea» conclude Giampaoli.

«Oggi piangiamo un nostro fratello scomparso prematuramente, ci stringiamo forte al dolore della famiglia e amici. Ciao favoloso, non ti scorderemo mai» si legge in un post sulla pagina Facebook della Curva Nord Ancona. Giovagnoli lascia due sorelle, Elena e Marina.