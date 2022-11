Acquasanta Terme, oltre 7 milioni per il recupero del complesso termale

ACQUASANTA TERME- Buone notizie per Acquasanta Terme. A breve ci sarà l’avvio dei lavori di riqualificazione del complesso termale che caratterizza uno dei territori più colpiti dal terremoto del 2016.

Entusiasmo e soddisfazione da parte del primo cittadino Sante Stangoni: «Siamo molto felici, anche se siamo solo all’inizio. Si è appena conclusa la procedura di gara per l’affidamento dei lavori alle ditte. Si stanno facendo tutte quelle che sono le normali gestioni amministrative e burocratiche per vedere e valutare i requisiti delle 60 ditte che hanno presentato le offerte e hanno avuto l’interesse per seguire questo importante progetto di riqualificazione. Mi auguro che a breve possiamo avere la ditta ufficiale in modo tale da partire con i lavori. Attendiamo l’istruttoria».

Un intervento importante quello che riguarda il complesso termale di Acquasanta Terme e, in particolare, la sorgente naturale d’acqua sulfurea, la piscina interna alla grotta e le diverse strutture connesse, atteso da molti, che ha l’obiettivo di rilanciare e valorizzare un intero territorio.

Le fasi dell’intervento

Pochi giorni fa l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto definitivo dell’intervento su mandato del Comune di Acquasanta Terme e ha concesso il contributo dal valore di 3 milioni di euro derivato dalle donazioni degli italiani al numero solidale 45500 avvenute subito dopo il sisma del 2016.

A questa cifra si aggiungono poi altri 3 milioni da parte del Fondo Sviluppo e Coesione e altri 1.088.583 euro del comune. Oltre 7 milioni per riqualificare il complesso termale di Acquasanta.

Adesso si passa alla fase dell’affidamento dei lavori. Ricevute le offerte da parte delle sessanta ditte interessate, ci sarà ora la procedura di verifica e valutazione.