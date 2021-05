Acqualagna, anche Totti e Materazzi per aiutare la piccola Maddalena: attivata un’asta online

Tanti i personaggi dello sport che hanno messo in palio i propri cimeli per aiutare la bambina di 4 anni affetta da una malattia genetica rara. Tra questi Gimbo Tamberi , Marco Materazzi e Antonio Nibali.

ACQUALAGNA – Anche Francesco Totti, ex calciatore e bandiera della Roma e della Nazionale Italiana, è sceso in campo per aiutare la piccola Maddalena, la bambina di 4 anni di Acqualagna, nata con una malattia genetica rara, la mutazione del gene STXBP1.

Per poter sostenere le cure della piccola è stata lanciata dall’associazione Un Fiore Raro Di Nome Maddalena-ODV un’asta online per raccogliere fondi. Collegandosi alla pagina Facebook dell’associazione, fino al 9 maggio, sarà possibile infatti fare la propria offerta per aggiudicarsi alcuni cimeli esclusivi, donati da grandi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.



Tra questi spicca una maglia originale e autografata proprio da Francesco Totti, in edizione limitata, con un cofanetto celebrativo e una base d’asta di 150 euro. Oltre all’ex campione azzurro, sono tante le altre celebrità che hanno voluto dare il proprio contributo, tra questi Gianmarco (Gimbo) Tamberi, Raffaella Manieri, Angelo Yezael Cruciani, Claud Adjapong, Paul Eboua e Mauro Sandreani, Marco Materazzi e Antonio Nibali.



L’asta è solo l’ultima delle tante iniziative promosse dall’Associazione, grazie alla collaborazione di altre realtà attive nel territorio, per sostenere la piccola Maddy che ogni giorno combatte sostenuta dall’amore della propria famiglia la sua personale lotta.