Achille Lauro, Giorgia e Biagio Antonacci: si scalda l’estate a Senigallia con i primi eventi

SENIGALLIA – Entra nel vivo l’estate della spiaggia di velluto con mostre, concerti, eventi, visite guidate, presentazioni di libri, artigianato e cibo in piazza. Il cartellone delle manifestazioni estive presentato alcuni giorni fa è arrivato finalmente a un primo assaggio delle grandi iniziative che dovrebbero portare migliaia di persone a Senigallia.

Oltre alla Partita del cuore – l’evento benefico a favore delle popolazioni alluvionate delle vallate Misa e Nevola che vedrà in campo stasera alle ore 21 allo stadio Bianchelli grandi protagonisti della musica e dello spettacolo – si terrà infatti da oggi 21 giugno al fine settimana un ricco programma di momenti culturali.

Alle ore 21.30 di oggi a palazzetto Baviera c’è l’incontro con Marina Mancini che presenterà il libro (Ventura edizioni) sull’edificio della nobile famiglia che fece realizzare gli stucchi sul mito di Ercole. Giovedì 22 altre pagine a cura della libreria IoBook “Le marche tra le righe” con Simona Baldelli a presentare in piazza Roma “Il pozzo delle bambole” (Sellerio editore), ore 21.30.

La sera successiva, venerdì 23 spazio all’artigianato artistico con la mostra mercato di prodotti lungo i portici Ercolani (dalle ore 16 alle 24). Ma venerdì sarà anche il giorno dell’arrivo del Summer festival targato Rds, il tour in tutta la penisola per festeggiare i 45 anni dell’emittente con un villaggio ludico e un grande palco per regalare musica, intrattenimento e divertimento. Le iniziative si prenderanno lo spazio di piazza Garibaldi dalle ore 18, dove in serata si terranno le performance live dei più importanti nomi del panorama musicale italiano come Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, oltre a Junior Cally, Luigi Strangis e Matteo Romano.

Dalla stessa ora e fino alle 24, nel piazzale Rosi al porto Della Rovere, ci sarà il Food truck festival, mentre per chi vorrà conoscere un po’ di storia di Senigallia potrà approfittare delle visita guidata (alle ore 18.30 – 20.00 – 21.15) “Andando per mura e castelli” sulla la cinta muraria cittadina, a cura del gruppo Fai locale (prenotazioni: senigallia@gruppofai.fondoambiente.it – 348 2717244).

Sabato 24 giugno ancora musica e animazioni con Rds summer festival in piazza garibaldi dalle ore 18, ancora cibo al piazzale Rosi del porto dalle 18 alle 24 con Food truck festival, e poi il via alla rassegna “Musica nuova festival”, giunta alla sua 32esima edizione. Alla chiesa san G. Battista di Montignano, alle ore 21, si esibiranno il “Vox Melos” ensemble e il coro s. Giovanni Battista, diretto dal m. Roberta Silvestrini.

Domenica 25 torna l’antiquariato alla Vecchia filanda con la mostra mercato per collezionisti sotto i portici Ercolani (dalle ore 10 alle 18), mentre dal vallato della rocca roveresca partirà alle ore 10.30 la carovana di vespe per il 6° raduno vespistico Città di Senigallia. Al porto ultima serata di Food truck festival. Infine in piazza Garibaldi, dopo Rds si cambia decisamente registro: alle ore 21.30 (in caso di maltempo l’evento verrà rinviato al 26 giugno) spazio a “L’elisir d’amore”, un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. Ingresso libero per l’evento a cura della banda musicale Città di Ostra. Davvero un programma di eventi per tutti i gusti.