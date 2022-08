ANCONA – Ha provocato polemiche la storia Instagram pubblicata da Chiara Ferragni, nella quale l’influencer sferra un attacco a Fratelli d’Italia sulla questione aborto. «Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa – ha scritto nel suo profilo social – . Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni». Un post che ha seguito di alcune ore la visita della leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ad Ancona per l’apertura della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre prossimo.

La storia della Ferragni

Un post che ha suscitato l’immediata reazione di Fratelli d’Italia: «L’accusa che nelle Marche sia negato il diritto di abortire è falsa e infondata. – dichiara Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche e presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale delle Marche -. In due anni di governo regionale di Fratelli d’Italia non è stato promosso alcun atto che vada contro la Legge 194 o che modifichi il diritto di accesso all’IVG e chi oggi nel mondo della politica grida allo scandalo dovrebbe ben sapere che non sono le Regioni bensì lo Stato ad avere la competenza normativa a riguardo. Chi oggi arriva addirittura ad affermare che nelle Marche sia stato negato l’aborto deve prima provarlo con degli atti, che però non esistono, altrimenti dovrebbe scusarsi e raccontare la verità ai cittadini».

Alessia Morani

Il Pd con Alessia Morani invece va all’affondo e definisce le Marche «laboratorio politico della destra». «Grazie a Chiara Ferragni si accende un faro sulle Marche governate da Fdi. – dce Morani – Sono due anni che portiamo avanti questa battaglia da sole nell’indifferenza dei più”. Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd, rilanciando il post della influencer». «Le Marche – conclude la dem – sono il laboratorio della destra in Italia ed oggi la situazione è questa”, conclude Morani, che invita la Ferragni nella regione».