Ascoli, parcheggi e e attività commerciali in arrivo in zona Piceno Aprutina e Castagneti

ASCOLI PICENO- Nuovi posti auto e attività commerciali. Lo annunciano il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ed il vicesindaco, Gianni Silvestri.

Buone notizie dunque per i residenti ascolani che da sempre vivono il problema del parcheggio, soprattutto in questo momento dove in città si registra un gran numero di cantieri.

Dall’accordo tra comune e Eni, società del settore energetico, nasceranno nuovi parcheggi in un’ area di Piceno Aprutina mentre in zona Castagneti sorgeranno nuove attività commerciali.

I nuovi parcheggi

Nell’ area situata in via Piceno Aprutina vicino al 235° reggimento piceno, dove in passato era presente un distributore di carburante, sorgerà una zona destinata a dei nuovi stalli. Parliamo di una cinquantina di posti aiuto.

«Quello dei parcheggi è un tema molto sentito non solo nel centro storico – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –. Garantire ai cittadini e agli utenti adeguati spazi di parcheggio è fondamentale, in particolar modo in un periodo in cui sono presenti numerosi cantieri per la ricostruzione pubblica e privata. Per questo abbiamo voluto destinare l’area di via Piceno Aprutina ad area di sosta, dando così respiro ai residenti e alle attività commerciali, oltre che al reggimento Piceno che richiama sempre molte persone nei giorni del giuramento. Continuiamo a lavorare per migliorare la viabilità urbana e questo è un tassello importante».

I lavori per la realizzazione dei nuovi posti auto dovrebbero concludersi a breve, appena termineranno gli interventi di allestimento dell’illuminazione e dell’apposita segnaletica. Come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli: «Come amministrazione stiamo cercando di trovare sempre nuove soluzioni per rispondere a questo genere di problematica condizionata dalla presenza dei cantieri post sisma. Il nuovo parcheggio garantirà nuovi stalli alle attività commerciali, ai residenti e a quanti arriveranno in città nei giorni del giuramento. Presto partiranno anche i lavori per un nuovo parcheggio presso l’area del circolo Tofare che offrirà ulteriori posteggi ai residenti della zona».

Nuove attività commerciali

«Nei prossimi mesi in zona Castagneti si registrerà una crescita di attività commerciali. Per questo, ci sarà un ulteriore carico in termini di traffico e viabilità. Questa soluzione permetterà al comune di mettere a diposizione della cittadinanza e delle attività un’area strategica in cui poter ricavare circa 50 nuovi parcheggi. Una risposta concreta ed efficace alla necessità di posti auto nella zona di San Filippo. L’Eni si è mostrata sensibile a questa problematica sottoposta dalla nostra amministrazione» ha ribadito il vicesindaco Gianni Silvestri.

Sorgerà infatti, un nuovo supermercato del marchio Lidl nell’edificio ex Moscatelli, a Castagneti, dopo i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile.