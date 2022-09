PESARO- Un matrimonio da sogno in una location da favola. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono marito e moglie. Il “sì” ieri pomeriggio, giovedì primo settembre, nella meravigliosa Villa Imperiale, a Pesaro. Ad officiare le nozze nel cortile della dimora storica il sindaco Matteo Ricci. Emozionati, radiosi e bellissimi, i due giovani sposi hanno lasciato a bocca aperta i quasi 200 invitati, tra questi molti campioni dello sport.

Chiara, splendida e raffinata, in un romantico abito con motivi in pizzo e punti luce firmato Atelier Emé: gonna ampia con strascico importante, corpetto con profondo scollo a V, guanti fino al gomito e velo lunghissimo. Orecchini di perle e capelli raccolti in uno chignon, ben stretto tra le mani un delicatissimo bouquet di rose bianche. Elegantissimo anche Gimbo, oro olimpico ed europeo, con completo scuro firmato Giorgio Armani e capelli sciolti. Gianmarco ha fatto il suo ingresso accompagnato dalla mamma, Chiara ha percorso il lungo tappeto bianco con il volto coperto dal velo accompagnata dal papà.

Un’atmosfera d’amore che lei ha curato nei minimi dettagli, come la scelta dei fiori bianchi e dalle sfumature rosa per allestire la location. Come spesso avviene ai matrimoni, gli sposi si sono fatti attendere. Il rito civile previsto per le 17 è stato celebrato con circa un’ora e mezza di ritardo. Testimoni di Gianmarco il fratello Gianluca e gli amici Massimo Sgreccia e Matteo Esposito; per Chiara, il fratello Pierfrancesco. Il momento dello scambio delle promesse è stato toccante e commovente, difficile per gli sposi riuscire a trattenere le lacrime. La coppia, dopo essersi giurata amore eterno, è stata avvolta da una pioggia di petali bianchi.

PH Gravina

Nonostante la giornata piovosa, dal tardo pomeriggio il maltempo ha dato una tregua ed è stato possibile celebrare il rito all’aperto e proseguire con il ricevimento negli spazi esterni della Villa.

Il menù della cena

Un menù rigorosamente di pesce, dall’aperitivo alla cena. Tra le portate paccheri con gamberi rossi di Sicilia, pomodorini confit, burrata e granella di pistacchio; ravioli ripieni con scampi e salsa al Martini Dry, dentice in crosta di pistacchio di Bronte, sformatino di zucchine crude, mandorle tostate e profumo di menta. Come centrotavola una composizione floreale con candele. Finita la cena è stata la volta del buffet di dolci e dell’emozionante taglio della torta accompagnato da fontane luminose. Gli sposi, sorridenti e al settimo cielo, erano circondati da candele e fiori, gli stessi scelti per decorare la bellissima torta a piani e tutti gli ambienti della Villa. I festeggiamenti con musica, balli e scherzi sono proseguiti fino a tarda notte.

Per la seconda parte della festa Chiara ha optato per un cambio d’abito e di acconciatura, incantando ancora una volta tutti i presenti, in primis suo marito. Stupenda con i capelli sciolti cullati da morbide onde e un brillante fermaglio laterale, abito stretto con ricami in pizzo ricoperti di strass e spacco profondo. Per Gimbo e Chiara un matrimonio raffinato ed elegante, circondati dall’affetto di amici e parenti.

Gli ospiti

PH Gravina

Tra gli ospiti presenti alla cerimonia anche gli atleti Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fidal Stefano Mei, la cantante Francesca Michielin, il vice-presidente della Regione Marche Mirco Carloni e Bjoern Golden (CEO Puma).

Dal giorno della proposta nel luglio 2021 Chiara Bontempi ha sempre condiviso sui social aggiornamenti riguardo alle nozze svelando dettagli e particolari. A poche ore dal matrimonio, durante la preparazione aveva postato una foto mostrando i meravigliosi affreschi di Villa Imperiale accompagnata dalla frase: “Speriamo di non svenire”.

Dopo 13 anni di fidanzamento il sogno è diventato realtà. E adesso per i neo sposi è arrivato il momento di partire per la luna di miele e di concedersi un po’ di relax. Auguri!