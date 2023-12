A Pergola torna la Cioccovisciola, festa della cioccolata e del visciolato

PERGOLA – L’8, il 9 e 10 dicembre Pergola ospita la Cioccovisciola, la festa della cioccolata e del visciolato. Ricco e variegato il programma, si alterneranno degustazioni, animazione per bambini, musica, idee regalo, divertimento, iniziative culturali e sportive, senza dimenticare il Cioccoraduno organizzato dalla Pro loco, rivolto a chi viaggia in camper e potrà raggiungere la città per il ponte dell’Immacolata.

Tre giorni all’insegna del gusto e della magia del Natale, nella splendida cornice del centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Un’ottima vetrina per i prodotti tipici locali e grande occasione di promozione per la città e per tutte le sue eccellenze. Tra i tanti, un appuntamento particolare, dedicato al conseguimento da parte del Comune di Pergola del riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura 2023.

La manifestazione è stata presentata a Pesaro presso la sede di Confcommercio Marche Nord. «La Cioccovisciola – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – è un evento di grande importanza, capace di attirare sempre tanti visitatori. Pergola è una città che offre molte bellezze ed eccellenze, come quelle enogastronomiche in vetrina nelle tre giornate. Il visciolato viene prodotto da diverse aziende locali, così come altre prelibatezze che legano lo stesso visciolato alla cioccolata. Noi siamo molto contenti di collaborare perché a Pergola gestiamo il museo dei Bronzi dorati e la città fa parte dell’Itinerario della Bellezza da sempre».

E’ entrata nel dettaglio delle tre giornate la sindaca Simona Guidarelli: «La Cioccovisciola è un evento consolidato che promuove uno dei nostri prodotti tipici e in generale la città. Nel centro storico dove si respirerà la magica atmosfera natalizia si svilupperà il variegato programma. Troveranno spazio maestri cioccolatieri, produttori e artigiani, e il Portico dei Golosi che ospiterà show-cooking, laboratori e degustazioni. In collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) oltre alle degustazioni di prodotti locali, anche la proposta di un drink rivisitato in veste pergolese, con il visciolato, che sarà servito in occasione dei tre giorni dell’evento in alcuni locali del centro storico. Venerdì 8 la banda cittadina allieterà l’inaugurazione. La mattinata poi proseguirà con i festeggiamenti per il riconoscimento della Bandiera Verde. Tra gli ospiti anche Marino Montalbini con la sua famosa polenta Mays Ottofile, anche lui insignito del prestigioso vessillo. In tutte tre le giornate arriverà a Pergola anche il treno storico».

Durante il lungo week-end anche due appuntamenti sportivi assolutamente da non perdere. L’8 dicembre si terrà il terzo Pergola Crossing: 20 km competitiva, 10 km competitiva, 10 non competitiva e camminata. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna la gara di dicembre organizzata da CorriPergola sulla cui pagina Facebook sono reperibili tutte le informazioni.

Domenica 10, invece, sarà la volta della sesta CioccoPedalata, promossa da Bike Therapy. Cicloturismo tra colline e borghi alla scoperta delle bellezze e dei sapori della città di Pergola. È previsto ristoro con degustazione di visciolata e pasta party. Informazioni: pagina Facebook Bike Therapy, 329.0620963, 3294248013.

Sia l’8 che il 10 sarà disponibile una navetta gratuita che collegherà a Pergola e Frontone per agevolare le persone che vogliono partecipare sia alla CioccoVisciola che al mercatino Nel Castello di Babbo Natale.

Il programma completo sarà pubblicato nella pagina Facebook Cioccovisciola di Pergola e nel sito cioccovisciolapergola.it.