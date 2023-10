FANO – Con la firma dell’Atto di Trasferimento giunge finalmente a compimento il percorso di acquisizione del “Manfrini”, lo storico Asilo che si trova nella zona del porto è stato trasferito dall’Agenzia del Demanio in proprietà al Comune di Fano.

Per il sindaco Massimo Seri «E’ un grande risultato frutto di un lungo e articolato percorso. Si formalizza il passaggio di questo immobile che fa parte della tradizione della nostra città e sta dentro una lettura precisa che, dalla Darsena Borghese arriva fino al nuovo Porto. Questa passaggio ci consente di inserirlo in una progettualità complessiva precisa, in quanto l’Ex Asilo Manfrini ospiterà un museo dedicato al mare e alla marineria così da esaltare l’identità e le nostre radici. Stiamo lavorando alla progettazione e abbiamo destinato quasi 2 milioni di euro per la riqualificazione, pertanto l’atto formale di oggi va di pari passo con l’investimento che abbiamo fatto con cui restituiremo alla collettività questo bene».

Il progetto di valorizzazione della struttura attraverso il quale il Comune si avvale del Federalismo Demaniale Culturale per il passaggio di proprietà ha come obiettivo il restauro della storica palazzina scolastica, da decenni in disuso, per realizzarci Il Museo della Marineria fanese e l’Audotorium del Mare.

Per l’assessora al Patrimonio Sara Cucchiarini, quello dell’ex asilo Manfrini rappresenta «uno snodo strategico in quanto polo centrale di un asse urbanistico cittadino che va dalla restaurata Darsena Borghese al Faro del Porto, diventando così luogo fulcro della valorizzazione dell’identità marinara e marittima della città di Fano, in sintonia con la nostra storia, restituendo al Porto e ai cittadini un luogo identitario aperto a più funzioni. L’opera originaria è stata costruita sul finire dell’Ottocento sul lato destro del porto-canale e serviva una delle zone abitate in prevalenza da famiglie composte da marinai. L’asilo era un riferimento sociale, il luogo che ha cresciuto generazioni di bambine e bambini di famiglie umili e umilissime, con padri marinai che stavano per lunghi tempi in mare e madri, molto spesso sole, che si dividevano tra la filanda e tutte le incombenze della famiglia».

Il Segretario regionale del Ministero della Cultura per le Marche, arch. Cecilia Carlorosi esprime «soddisfazione per la firma dell’Accordo di valorizzazione giunta al termine di un iter avviato dai miei predecessori. Il programma concordato porterà al riuso dell’ex Asilo Manfrini come luogo per la valorizzazione delle tradizioni marinare e del territorio di Fano. Al contempo la conservazione del bene culturale continuerà ad essere assicurata dalle funzioni di tutela svolte dal Ministero della Cultura».

Il bene è iscritto al Demanio Storico Artistico progressivo PSD0029 giusto Decreto n. 120 del 19/06/2012 emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche ai sensi dell’art 10 comma 1 del D.Lgs n.42/2004.