A Fano si parla di droghe antiche e nuove con Fabio Cantelli, autore di Sanpa

FANO – Il tema delle droghe, dell’alcol e della ludopatia e insieme, del dilagare delle tossicodipendenze soprattutto tra i giovani. Un tema di scottante attualità che registra un numero crescente di casi in molte parti d’Italia e che va di pari passo con un senso di crescente disagio. Un disagio che riguarda anche la nostra provincia compreso il comune di Fano ed i territori limitrofi.

Per conoscere il fenomeno e per prevenirlo la CNA di Fano, in collaborazione con Sanidoc, associazione di promozione sociale (APS), che si occupa delle politiche socio-sanitarie, ha organizzato per Giovedì 23 novembre alle ore 17.30 presso la Polisportiva La Combattente (via Tito Speri), una conferenza aperta al pubblico sul tema “Droghe antiche, nuove e sotto mentite spoglie”, le dipendenze a “buon mercato” nella società dei consumi.

A parlarne sarà Fabio Cantelli Annibaldi, scrittore e ricercatore, ex ospite della comunità di San Patrignano, autore del libro Sanpa sulla comunità terapeutica fondata da Vincenzo Muccioli che ha ispirato l’omonima serie televisiva in onda su Sky.

Prima dell’incontro Fabio Cantelli e incontrerà gli studenti di alcune classi del Polo 3 dalle 8.15 alle 10 in via Nolfi e dalle 12 alle 14 all’Istituto Volta in via Caduti del mare.

Gli incontri della CNA sul tema delle tossicodipendenze sono stati organizzati in collaborazione con l’assessore delle Politiche sociali Dimitri Tinti del Comune di Fano.