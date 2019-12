800 mila euro per la bretella di collegamento di Villa Potenza con la provinciale 361

MACERATA – Una nuova bretella di collegamento a Villa Potenza con la provinciale 361. Il progetto è stato presentato questa mattina, 23 dicembre, in conferenza stampa dal presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari, e dagli ingegneri Matteo Giaccaglia e Alessandro Mecozzi.

«Si tratta di un intervento eseguito su arterie fondamentali per la circolazione viaria, importanti anche per la sicurezza e che non lasciano isolata la parte nord della provincia – ha spiegato Pettinari –. Il progetto della variante è il punto dal quale partire per cercare di rendere maggiormente vivibili i centri abitati: la bretella permetterà infatti un collegamento più scorrevole per tutti quelli che vorranno raggiungere la superstrada 77».

Il progetto, finanziato in parte anche dalla Regione Marche con un accordo di programma, vale 800 mila euro e sarà realizzato entro la prossima estate. La bretella percorrerà 265 metri, fino poi ad arrivare alla seconda rotatoria da costruire sulla strada settempedana, e avrà una larghezza di oltre 10 metri nelle corsie di percorrenza. La provincia ha inoltre eseguito un appalto diretto nonostante le due strade interessate dai lavori siano di proprietà dell’ANAS (provinciale 361) e una della Regione Marche (ex 77).

«La vallata del Potenza necessita di risorse da parte della Regione in quanto è importante andare a intervenire dove c’è mancanza di viabilità, per spostare il traffico di accompagnamento all’esterno dei centri abitati» ha osservato Pettinari che poi ha ricordato come le risorse dell’ente che rappresenta siano state bloccate per anni.

«Il Patto di Stabilità congelò i 9 milioni che avevamo a disposizione e poi la riforma delle province ce li ha tolti per destinarli alla Regione – ha spiegato –. Insomma risorse che dovevano essere indirizzate a moltissimi progetti che la Provincia aveva in cantiere o in fase di appalto che poi sono sparite». Infine Pettinari ha parlato l’importanza del completamento della superstrada 77 “Val di Chienti” fino alla vallata del Potenza che rappresenta un «impegno che tutti i cittadini devono assumersi».

