ASCOLI – Dopo una lunga attesa, finalmente, è uscito ‘Mulino’, il nuovo brano della cantante cubana, ma ormai ascolana d’origine, Yaitè Prado. Si tratta di un pezzo originale ed è il primo scritto in lingua italiana dall’artista, che di recente si sta facendo molto apprezzare anche in televisione grazie a numerose trasmissioni che l’hanno vista protagonista.

L’emozione dell’artista

«Questo nuovo singolo è dedicato al mondo femminile – racconta Yaitè -. È molto orecchiabile, nonostante tratti argomenti molto importanti, e farà parte del mio album che dovrebbe uscire entro l’estate. Nel disco, in realtà, ci saranno anche altri miei brani che spaziano tra i vari generi, dal pop ai ritmi latini». Anche in ‘Mulino’, come nella maggior parte dei suoi brani, Yaitè inserisce molti riferimenti autobiografici, a cominciare ovviamente anche da alcune esperienze strettamente personali, vissute sulla propria pelle. L’artista, fra l’altro, in tutti questi anni ha ottenuto grande successo con i suoi singoli quali ‘Locos de Remate’, ‘Suena la maraca’, ‘Mueveme el piso’, ‘Ya estoy listo’, ‘Agua salada’, ‘Dame calor’ e ‘Perdere lo Querido’. Quest’ultima è una canzone dedicata a una delle sue migliori amiche, che purtroppo non c’è più.

Video e social

Yaitè Prado, inoltre, ha girato anche alcuni videoclip, che stanno ottenendo tantissimi apprezzamenti sul suo canale Youtube. ‘Mulino’, così come tutti gli altri brani di Yaitè Prado, è a disposizione su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Youtube. Oramai, nel corso degli ultimi anni, la cantante cubana, diventata ascolana doc, si è ritagliata davvero un ottimo spazio nel panorama artistico nazionale. Oltre alla musica, Yaitè si sta facendo apprezzare anche nella danza, in radio, come attrice e perfino come showgirl televisiva. La ragazza è anche scrittrice, visto che qualche tempo fa ha pubblicato un libro intitolata ‘De mi pobre poesia’, una raccolta di poesie dedicate alle donne e ancora disponibile su Amazon.