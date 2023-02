Visite guidate alla scoperta del Teatro Ventidio Basso con il Fai Giovani Ascoli

ASCOLI PICENO – Il Teatro Ventidio Basso si apre alla città con una giornata dedicata alle visite realizzate dal Gruppo FAI Giovani Ascoli Piceno.

L’iniziativa. Sabato 11 febbraio i numerosi volontari condurranno i visitatori alla scoperta della storia e dei segreti di uno dei teatri storici delle Marche tra i più belli d’Italia, e saranno pronti a soddisfare ogni curiosità dei visitatori, per un sorprendente percorso dietro le quinte.

Al Ventidio Basso si potranno ammirare, la sartoria, sala prove di danza, la sala prove degli strumenti ed il camerino n°1. I visitatori avranno modo di salire sul palco centrale, dove potranno ammirare la vela storica del teatro.

Proseguendo nella visita, si potrà accedere alla buca degli orchestrali, per poi scendere in platea e dirigersi nel Foyer del teatro, dove si terranno esibizioni della classe di danza dell’Istituto G.Spontini. Le visite partiranno ogni 20 minuti, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Non sarà necessaria la prenotazione, ma si potrà accedere liberamente dall’ ingresso di Via del Teatro.

L’evento è solamente il primo di una lunga serie di appuntamenti in programma. Il Fai Giovani di Ascoli Piceno prosegue con le diverse attività grazie all’entusiasmo e all’energia.

Il capogruppo Gino Petronio è supportato da giovani volontari che mettono a disposizione il loro impegno e la propria professionalità per portare avanti valori e obiettivi che da sempre il FAI intende raggiungere.

«Con l’evento al Ventidio Basso, facente parte del progetto “Dietro le Quinte”, il Gruppo Giovani del FAI inaugura la stagione 2023. Sarà la prima tappa di un percorso culturale incentrato sulla conoscenza dei teatri cittadini – afferma Gino Petronio -. L’evento è frutto di una splendida sinergia tra FAI e istituzioni locali. I volontari attivi del Gruppo Giovani sono pronti per garantire una splendida giornata ricca di cuoriosità e particolarità culturali. Si ringrazia il sindaco, Marco Fioravanti che si è dimostrato sempre molto vicino alle esigenze e alle tematiche trattate dal Gruppo e l’Istituto Spontini». Il gruppo Giovani, insieme alla delegazione, sta già lavorando per le prossime Giornate FAI di Primavera che avranno luogo in tutto il territorio piceno nel weekend del 25 e 26 marzo.