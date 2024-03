Lollobrigida ad Ascoli: «Rilanciamo le potenzialità del territorio»

ASCOLI – Tappa ascolana per il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che oggi (mercoledì 27 marzo) è stato accolto in città dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente della Regione Francesco Acquaroli. L’esponente del Governo ha salutato gli studenti dell’istituto agrario ‘Ulpiani’, in occasione della terza edizione del ‘Campionato studentesco per la potatura dell’olivo allevato a vaso policonico’. Presente anche il sottosegretario Lucia Albano, oltre al consigliere regionale Carlo Ciccioli e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini.

L’incontro

Durante la sua visita all’Ulpiani, Lollobrigida ha ribadito che gli istituti tecnici sono scuole da ‘Champions League’, perché permettono più facilmente di trovare un’occupazione e formano i ragazzi per il mercato del lavoro. Il ministro, poi, ha parlato dei progetti per le Marche. «Stiamo lavorando in maniera molto attenta al rilancio di quelle che sono le potenzialità di una regione straordinaria come questa, cui sono affezionato anche per ragioni personali – ha spiegato Lollobrigida -. Qui ci sono aziende importanti, che trattano i lavoratori come membri della propria famiglia. La grande differenza territoriale che c’è nelle Marche, inoltre, permette di avere una serie di offerte straordinarie e bisogna investire ancora molto per riuscire a far crescere la cosiddetta ‘catena del valore’. Se esistono prodotti importanti, questi non sono mai in quantità ma sono sempre di qualità».

La giornata

Il ministro ha visitato l’istituto e l’annessa azienda agraria. Poi ha presentato il nuovo corso universitario di laurea magistrale ‘Paesaggio, innovazione, sostenibilità’, illustrando anche l’adesione di Ascoli all’associazione nazionale ‘Città dell’Olio’. Infine, ha incontrato in Pinacoteca le associazioni di categoria. Fuori dall’istituto ‘Ulpiani’, nel corso della mattinata, erano stati posizionati cinque trattori con bandiere tricolori, comunque lontano dai terreni in cui si svolgeva la competizione tra studenti. Una piccola protesta silenziosa e pacifica da parte degli agricoltori del Piceno, dunque, che ha sicuramente attirato l’attenzione di Lollobrigida.