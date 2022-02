ASCOLI PICENO – Il covid sta frenando, anche nel Piceno, con i contagi che sono in netta diminuzione in quasi tutti i Comuni della provincia di Ascoli. Non mancano le eccezioni, come nel caso di Montegallo, Force e Appignano del Tronto, dove ci sono stati dei leggeri aumenti di casi positivi. Ma vediamo nel dettaglio la situazione, comune per comune, sulla base dei dati comunicati dall’osservatorio epidemiologico regionale.

Le eccezioni

L’aumento più significativo riguarda il comune di Force, dove si è passati in pochi giorni da 29 casi a ben 60. La colpa è di alcuni focolai, che si sarebbero sviluppati in ambienti domestici e famigliari, con la maggior parte dei contagiati che però è asintomatico. Non ci sono dunque casi gravi, ma 60 positivi sono tantissimi in un comune che conta circa 1.200 abitanti. A Montegallo, invece, in una settimana si è passati da cinque a otto casi, mentre ad Appignano (sempre nel corso degli ultimi sette giorni), da 32 positivi al covid si è arrivati a 37.

Ascoli e San Benedetto

Nelle due città principali, ovvero Ascoli e San Benedetto, i dati sono in netta diminuzione, per fortuna. In una settimana, infatti, sotto le cento torri si è passati da 1.067 contagiati a 771. In riviera, invece, si è passati da 1.259 a 829 casi positivi. In entrambi i comuni più popolosi della provincia picena, dunque, si è scesi sotto quota mille. E, bisogna ammetterlo, ciò non accadeva da parecchio tempo.

Palmiano covid free

L’unico comune senza contagi, dunque ‘covid free’, è Palmiano, che fra l’altro è il paese meno popoloso di tutto il territorio. Sotto quota cinque, invece, c’è soltanto Cossignano, che una settimana fa ne aveva una decina e oggi soltanto un paio, con la maggior parte dei cittadini positivi che quindi si è negativizzata proprio negli ultimi sette giorni.

I dati più elevati

Tra i dati più alti, infine, spiccano quelli relativi a Grottammare, dove i positivi sono 295, ma una settimana fa ne erano addirittura più di 400. Numeri abbastanza alti di casi anche a Monteprandone, con 275 positivi, Castel di Lama, dove i contagiati sono 209, e Spinetoli, con 145 casi positivi al coronavirus.