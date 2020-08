Da Oliver Stone a Gianni Morandi, da Filippo Magnini a Natasha Stefanenko: i vip scelgono le Marche

Il turismo di casa quest’anno ha avuto un vero e proprio boom e anche molti vip hanno scelto, per questa estate segnata dal Covid-19, le Marche e il nostro bellissimo territorio dalla costa fino all’entroterra. Appena tre settimane fa il cantante Marco Mengoni si era intrattenuto per una cena in un ristorante di Portonovo ma sono tanti altri i personaggi famosi che hanno deciso di passare un momento di relax nelle Marche.

È del 25 agosto la visita di Gianni Morandi a Moresco. «Nelle Marche ci sono decine di bellissimi borghi e per visitarli tutti e scoprire le diverse caratteristiche di ognuno, ci vorrebbe tanto tempo – ha scritto sui suoi social il cantante bolognese -. Personalmente, fin da ragazzino, ho fatto tanti concerti nelle Marche, per esempio a Fermo, Offida, Tolentino, Sarnano, Jesi, Grottammare, Cagli, Ascoli, Pesaro, Urbino, Macerata, Castelfidardo, Fossombrone, Fabriano, Montegranaro, Monte Urano e altri ancora. In quelle occasioni però le visite sono veloci, si arriva nel pomeriggio tardi, c’è il concerto, poi magari si riparte nella notte stessa, per un’altra città. Viaggiare invece da turisti, senza impegni precisi, è tutta un’altra cosa, si scoprono luoghi ameni, piazze, palazzi, castelli, panorami che sono una gioia per gli occhi e per la mente. Qui, a Moresco, non c’ero mai stato, è una bella scoperta».

Da vip nostrani a vip d’oltreoceano. L’estate marchigiana del 2020 sarà senza dubbio ricordata come quella che ha visto la presenza del registra tre volte premio Oscar Oliver Stone. Mercoledì 26 il produttore americano ha inaugurato il Passaggi Festival a Fano e prima dell’appuntamento culturale si è concesso un momento di relax nella baia di Portonovo. Stone oggi, venerdì 28, fa quindi tappa a Villa Vitali a Fermo per presentare il libro autobiografico Cercando la luce.

Tornando ai volti noti italiani, anche Sergio Muniz quest’anno ha deciso di fare tappa nella Marche. Il bell’attore spagnolo oggi è al Parco del Serafino di Sarnano con la sua band per un concerto dal vivo.

Natasha Stefanenko a Urbisaglia

Anche la conduttrice della scorsa edizione di Musicultura ha scelto quest’anno di rimanere “a casa” e riscoprire le Marche. Natasha Stefanenko, insieme al marito Luca Sabbioni, alcuni giorni fa ha postato sui social alcune immagini che la vedono a Urbisaglia.

«Viaggiare è limitato? Ottimo, siamo in una delle regioni più belle del mondo ed allora abbiamo deciso di andare alla scoperta di altri bellissimi borghi, castelli, rocche e meraviglie che il paesaggio circostante ci regala – ha scritto la Stefanenko sui social -. Oggi abbiamo visitato un borgo medievale di Urbisaglia: Urbs Salvia fu un’antica e grande città del Piceno, colonia e municipio romano. Ci ha affascinato la sua rocca costruita tra il XIII e il XV sec., inglobando resti di precedenti strutture medievali, a loro volta erette in corrispondenza di mura romane (ancora oggi visibili)».

Oggi e sabato 29 invece il campione di nuoto Filippo Magnini sarà a Pesaro per il Tour Reminder Live Show, l’evento che si svolge presso la piscina del Parco della Pace per tutti i giovani appassionati del nuoto.