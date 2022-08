San Benedetto, viabilità in via Morosini: protestano i residenti. Raccolte oltre 300 firme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vera e propria mobilitazione, quella che a San Benedetto sta vedendo protagonisti i residenti e i proprietari delle seconde case in via Morosini. Questi, infatti, hanno raccolto oltre 300 firme ad un unico scopo: contrastare il possibile trasferimento della carreggiata a doppio senso a ridosso del caseggiato. Per le persone che abitano in San Filippo Neri, infatti, tale scelta, che potrebbe rientrare nel futuro progetto di restyling del Ballarin, penalizzerebbe chi in quella strada ci vive, mentre lo spostamento della carreggiata ad est, in via Marchegiani, avrebbe un impatto minimo sulla vivibilità dell’area, trattandosi di una strada adiacente a capannoni industriali.

Le reazioni

«Noi facciamo, in maniera propositiva, un appello all’amministrazione comunale affinché nell’ambito del progetto della riqualificazione dell’area Ballarin si tenga in considerazione il tema della viabilità su via Morosini – spiega il capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi –. Le condizioni che chiediamo noi sono innanzitutto di tutelare i residenti, poi di mettere dei dissuasori di velocità o autovelox fissi che possano disincentivare le persone a correre. In merito alla Ztl solo per i residenti, si tratta di una ipotesi che porterebbe a pedonalizzare la zona e potrebbero transitare solo coloro che effettivamente vivono nella zona. Ciò renderebbe più vivibile via Morosini e mi sembra un’ottima idea».

Anche i residenti chiedono a gran voce un aiuto all’amministrazione comunale. «La cosa principale è non aggravare la situazione, che è già complicata – conferma Enzo Catasta -. Occorre fare qualcosa per evitare problemi aggiuntivi. È assurdo prevedere il doppio senso nella zona. E speriamo che vengano messe anche delle telecamere per fare in modo che le persone non corrano troppo con le proprie auto, visto che in via Morosini c’è anche un problema di elevata velocità».