Ascoli, via libera anche per il corteo storico della Quintana: sfileranno 500 figuranti già a luglio

ASCOLI PICENO – Via libera anche al corteo storico rinascimentale della Quintana, oltre che alla Giostra nel campo giochi dello Squarcia. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, affiancato da Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli Anziani – organismo che governa la manifestazione – e dal presentatore tv Massimiliano Ossini, ancora testimonial dell’evento. La decisione è maturata dopo un lungo confronto con la Prefettura, per stabilire le regole sanitarie e pubbliche da far rispettare. Il corteo, già dall’edizione in notturna dell’11 luglio, sfilerà come consuetudine dal centro storico fino al campo Squarcia, con un massimo però di 500 figuranti (tutti con il Green pass).

Ognuno dei 6 Sestieri avrà 60 persone ad accompagnare il proprio cavaliere alla sfida finale per vincere il Palio, mentre gli altri figuranti rappresenteranno i “Castelli” di Ascoli – paesi del comprensorio – e quest’anno ci saranno anche 4 carabinieri a cavallo in alta uniforme, due della Polizia di Stato e 18 dell’Esercito.

Per il sindaco Fioravanti un grande risultato ottenuto dalla città

Al centro il sindaco Fioravanti, il presentatore Ossini, il coordinatore della Quintana Massetti

«Abbiamo raggiunto un grande risultato per la Quintana e per la città di Ascoli – ha detto il sindaco Fioravanti – ed ora ci vuole la responsabilità di tutti i gruppi e i soggetti coinvolti, per fare in modo che non si creino problemi. La possibilità di organizzare l’evento rappresenta la vera ripartenza per il nostro capoluogo».

Al Campo Squarcia potranno assistere alla sfida per il Palio però solo mille spettatori, e non 4 mila come negli anni passati. E una quota di questi biglietti per lo spettacolo, trasmesso in diretta facebook e in streaming, sarà riservata ai Sestieri della città. Ma anche così tutti sono contenti per il via libera alla Giostra e al corteo storico che fino a pochi giorni fa sembravano in forse, per i rischi sanitari.

L’edizione della rinascita ma anche del ricordo

«La novità recente della possibilità di restare senza mascherine all’aperto – ha spiegato Massimo Massetti, numero uno della Quintana – ci ha aiutato ad andare nella direzione auspicata, ma anche la nostra caparbietà nel credere di poter raggiunge l’obiettivo, dopo un anno di stop è stata determinante. Vivo una grande emozione – ha aggiunto Massetti – perchè questa Giostra appartiene all’estate di Ascoli e tutti ne parlano, nel bene e nel male. Sarà la Quintana della rinascita ma anche del ricordo di quello che è accaduto in questi ultimi mesi.»

Diretta Rai per il Palio di agosto

La manifestazione dell’11 luglio sarà il banco di prova – come è stato ricordato oggi – per l’edizione tradizionale della prima domenica di agosto, con il Palio pomeridiano che si tiene in onore del Patrono della città, Sant’Emidio. In quell’occasione, la Rai terrà una diretta della Giostra per un’ora di trasmissione. La vendita dei biglietti inizierà il 2 luglio.