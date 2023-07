Al via a Fermo il festival teatrale “Shakespeare nel Parco”

FERMO – Un mese di spettacoli, concerti, conferenze e proiezioni cinematografiche dedicate a Shakespeare, coniugando l’amore per il teatro a quello per il territorio. E grazie al supporto di Europa Creativa tutti gli spettacoli per gli under 18 sono a ingresso gratuito. Il festival teatrale “Shakespeare nel Parco”, ideato dalla compagnia Proscenio Teatro, arriva alla sua terza edizione. Partito il primo luglio si concluderà il 23. Gli spettacoli si tengono in alcuni dei luoghi più suggestivi del comune di Fermo.

Oltre al supporto e al patrocinio del Comune di Fermo e di Amat, il progetto – in partnership con altri due soggetti europei, la compagnia teatrale Skepsis di Alba Iulia in Romania e il Comune di Saint-Germain-en-Laye in Francia – quest’anno è stato approvato e finanziato da Europa Creativa, programma di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-27.

«È un respiro, è un soffio di vita, è la bellezza allo stato puro – le parole dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei – questo Festival regala alla città, al territorio e allo spettatore la magia di un autore sempiterno, immortale, che ha cantato e raccontato l’uomo e i suoi sentimenti in modo tale da essere sempre attuale e universale. Ringrazio il lavoro di Proscenio Teatro, la cura dell’associazione nell’allestire un cartellone che desta meraviglia e curiosità e che inonda l’animo umano di emozioni, ringrazio l’Amat e invito sin da ora il pubblico a seguire gli spettacoli e gli incontri in programma perché è qui che sta la magia del teatro, una delle più antiche forme d’arte, che oggi è presente, ma che sarà sempre e ci sarà sempre anche nel futuro».

«Shakespeare nel Parco si ingrandisce nel tempo e nello spazio e fa un salto di qualità – affermano i tre organizzatori Stefano Tosoni, Lorenzo Marziali e Stefano De Bernardin – Siamo molto contenti che il festival stia continuando a crescere e grati della fiducia accordataci ancora dal Comune di Fermo e dall’Amat e, per la prima volta, anche dall’Unione Europea. Grazie a queste sinergie siamo riusciti a coinvolgere artisti e studiosi di grandissima caratura e soprattutto a offrire il programma alla popolazione e ai turisti gratuitamente o a prezzi molto contenuti. Per tutti i ragazzi in età scolastica (under 18) l’ingresso sarà libero. A questo tenevamo molto, nell’ambito della nostra crociata in direzione ostinata e contraria: diffondere l’amore per il teatro anche e soprattutto tra i giovani. Per loro, paradossalmente, abituati agli schermi, un’arte vecchia di tremila anni può rappresentare una scoperta, una bella sorpresa: le performance dal vivo coinvolgono attivamente il pubblico, a un livello profondo e irraggiungibile da qualunque video. L’emozione riposa nella presenza umana, nel respiro comune, e lì sta la bellezza».

Anche per questa edizione si conferma la partecipazione di numerose compagnie da tutta Italia al bando di concorso su scala nazionale, che accorda al progetto vincitore un contributo economico e riserva una delle serata del festival alla messa in scena della performance.

Dopo le vittorie del duo Gli impermeabili (Beppe Salmetti e Simone Tangolo) che nel 2021 hanno messo in scena il loro L’amore fa schifo, ma la morte di più ispirato a Romeo e Giulietta e della compagnia Sofia Amendolea con Jerusalem Romeo Juliet nel 2022, quest’anno l’attrice Caroline Pagani si è aggiudicata il premio con Mobbing Dick, monologo da lei scritto diretto e interpretato. Prossimo appuntamento, il 9 luglio a Villa Vitali, alle 21.15 con una lettura scenica dell’Otello a cura dell’associazione culturale Teatroper e Fausto Costantini e interpretata da Alessandro Haber, attore di teatro e iconico protagonista di numerosi film italiani.

Il 14 luglio alle 21.30 in piazza Lattanzi a Torre di Palme sarà la volta dello spettacolo vincitore del bando su scala nazionale indetto dal nostro festival: Mobbing Dick, monologo satirico di e con Caroline Pagani incentrato sulla condizione della donna (e delle artiste) oggi attraversando diverse figure di eroine shakespeariane.

Il 15 luglio alle 21.30 ancora a Torre di Palme l’appuntamento sarà tutto dedicato ai bambini (dagli 8 anni in su): per loro la compagnia Kantestrasse metterà in scena Amletino, riduzione dell’omonima tragedia d’ambientazione danese.

Il 18 luglio lo scenario si sposterà nel Chiostro delle Carmelitane di corso Cefalonia, alle 21.15, con una conferenza del filosofo, docente e scrittore Emanuele Coccia.

Il 19 luglio, sempre nel Chiostro delle Carmelitane, alle 21.15, sarà Piero Boitani, professore emerito di Letterature Comparate alla Sapienza di Roma a condurci in un viaggio attraverso l’opera shakespeariana partendo dal suo ultimo lavoro, In cerca di Amleto (Il Mulino, 2022).

Il 20 luglio, ancora il Chiostro delle Carmelitane, alle 21.15, vedrà invece la proiezione del film di Baz Luhrmann William Shakespeare’s Romeo + Juliet (1996), in collaborazione con il Circolo del Cinema Metropolis.

Il gran finale è affidato, il 23 luglio a Villa Vitali, alle 21.15, alla commedia Molto rumore per nulla, una produzione di Proscenio Teatro con Stefano Tosoni, Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali, Venusia Zampaloni, Emanuela Capizzi e Andrea Caimmi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con l’eccezione degli spettacoli del 9 luglio (Otello) e del 23 luglio (Molto rumore per nulla). L’ingresso è sempre gratuito, invece, per i ragazzi entro i 18 anni di età.

Per maggiori informazioni: www.shakespearenelparco.it