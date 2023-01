ASCOLI – I vandali, ad Ascoli, sono tornati a colpire. E stavolta hanno preso di mira il complesso San Domenico, che si trova in pieno centro. L’ex convento, che ospitava l’istituto magistrale, è chiuso ormai da sette anni, da quando il terremoto del 2016 lo rese inagibile. Nonostante la struttura sia stata transennata e chiusa, però, al suo interno continuano ad introdursi ignoti.

La situazione

Tante, infatti, sono le lamentele sollevate dai residenti della zona, che troppo spesso sentono urla e schiamazzi provenire proprio dall’interno del complesso. In alcuni casi, addirittura, sono stati segnalati dei ragazzi avvistati mentre camminavano sui tetti. Le forze dell’ordine, più volte, si sono introdotte nell’ex scuola e hanno ravvisato i danni causati dai vandali: vetri rotti, porte distrutte e scritte realizzate pressoché ovunque. Sedie, cattedre e altro materiale scolastico, ancora presente all’interno dell’edificio, è stato completamente devastato e in giro ci sono ovunque delle bottiglie di birra e vino vuote e pericolose. L’obiettivo del Comune è quello di trasformare il complesso San Domenico in alloggi per studenti universitari. Per il momento, però, nulla è stato ancora fatto e la struttura resta meta di bivacchi e vandali.