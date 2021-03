Venarotta, lezioni di yoga online e corso di scacchi gratuiti

Diverse le attività in campo nell'ambito del progetto "Il valore sociale dello sport". Presto partirà anche "Allenamente", per tenere attiva la mente e migliorare la prontezza

VENAROTTA – Visto il successo ottenuto dalle lezioni gratuite on line di yoga, l’iniziativa proseguirà fino al 12 maggio. Le lezioni sono realizzate nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è organizzato da U.S. Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative Giovani col patrocinio del Comune di Venarotta (Ap).

Le lezioni sono tenute dall’insegnante Eugenia Brega in diretta alle 9 ogni mercoledì sul gruppo Facebook “Yoga U.S. Acli Marche” (recuperabili anche in altri orari).

Sempre nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” sono previste altre due iniziative gratuite riservate ai cittadini di Venarotta. La prima è un corso gratuito on line di scacchi organizzato in collaborazione con l’Associazione di volontariato Delta. Le lezioni sono già iniziate e sono già disponibili ogni giovedì alle ore 21 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo Facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE” e sono tenute dagli istruttori Dante Guglielmi e Marco Pelagalli.

La seconda attività invece è “Allenamente” ed ha come finalità quella di tenere attiva la propria mente e migliorare la propria prontezza. L’iniziativa prenderà il via il 9 marzo e i relativi video saranno messi disposizione gratuitamente ogni martedì e venerdì alle ore 15 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo Facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”. Gli incontri sono con la dott.ssa Sabrina Monachesi, psicologa, psicoterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica.

Per partecipare alle attività del progetto “Il valore sociale dello sport” occorre preiscriversi al numero 3442229927 (al quale è possibile chiedere ulteriori informazioni) ed avere un profilo Facebook attivo.

Il programma di tutte le ulteriori attività del progetto “Il valore sociale dello sport” sarà pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.