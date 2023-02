Variante di Mozzano: nel Piceno al via i lavori per un’opera attesa da 30 anni

Il cantiere è stato già allestito e si tratta di un intervento necessario per migliorare la sicurezza in paese

ASCOLI – Un’opera attesa, nel Piceno, da oltre trent’anni. Si tratta della variante della superstrada Ascoli-mare che verrà realizzata all’altezza della popolosa frazione di Mozzano. I lavori, promossi ovviamente dall’amministrazione comunale, con la supervisione del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli, stanno proseguendo e dovrebbero concludersi nel giro di qualche mese.

L’intervento

Anche questa mattina, fra l’altro, l’Anas e la ditta incaricata degli scavi stanno procedendo con i saggi archeologici, che fanno seguito alle indagini geologiche già concluse e all’approvazione del progetto definitivo. «Dopo il parere della soprintendenza, atteso nelle prossime settimane, si definiranno gli espropri e, finalmente, si provvederà alla realizzazione della variante – spiega il consigliere comunale Emidio Premici -. Un’opera attesa da 30 anni, dagli ascolani e dalla frazione di Mozzano in particolare, per la messa in sicurezza di un tratto tra i più pericolosi dell’arteria. Un problema, questo, che fin dal mio insediamento ho affrontato in tutte le sedi possibili. Oggi, grazie all’impegno del sindaco Marco Fioravanti e del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, questa lunga attesa sta per finire».