Il Comune di San Benedetto corre ai ripari dopo i vandalismi notturni che si sono verificati dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale dei campionati europei di calcio. Sia per evitare il ripetersi degli episodi che hanno prodotto danni alle strutture in seguito agli eccessi nei festeggiamenti, sia per ridurre il rischio di assembramenti e di blocco del traffico, l’Amministrazione Piunti chiuderà al transito una parte del lungomare . E più precisamente dallo stabilimento Da Federico in direzione nord. Un altro punto di chiusura sarà invece collocato, per chi accede alla zona a mare da nord, all’incrocio tra via Fiscaletti e viale Marinai d’Italia.

Intesa Comune e Commissariato di Polizia

Le misure sono state prese d’intese dalla Giunta insieme con il locale Commissariato di Polizia di Stato, e saranno attuate dalla Polizia municipale insieme alle altre forze dell’ordine. E questo per prevenire vandalismi o danni all’area pedonale e agli chalet della costa, nel caso l’Italia vincesse domenica il campionato europeo, nella finale con l’Inghilterra.

Divieto di sosta fino all’Albula

Ma non è finita qui. Dalle 20 sempre di domenica 11 luglio inoltre scatterà anche il divieto di sosta su entrambe le carreggiate del lungomare nel tratto compreso tra lo chalet “Da Federico” e il ponte sul torrente Albula compreso.

«In questo modo sarà creata una grande isola pedonale – spiega il Comune di San Benedetto – che interesserà viale Pasqualini, via delle Tamerici e il primo tratto del lungomare Trieste all’interno della quale le persone potranno festeggiare avendo a disposizione ampi spazi senza l’ingombro di auto, moto e motocicli.»

Invito a recarsi a piedi in centro

Alla luce di questi provvedimenti, l’Amministrazione comunale invita tutti coloro che vorranno partecipare agli eventuali festeggiamenti a recarsi in centro a piedi evitando, se non strettamente necessario, di transitare con auto e moto sul lungomare.

Chissà se queste misure, nel caso che l’Italia battesse davvero l’Inghilterra nella finale di Wembley, potranno servire ad evitare problemi agli arredi urbani ed altre aree cittadine, così densamente frequentate in questi giorni di estate. Molto dipenderà forse, più dai comportamenti dei singoli che dalle restrizioni imposte dalle autorità. C’è da augurarsi che domenica sera ci sia solo una grande festa, per residenti e turisti e non altro.