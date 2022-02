Valorizzare le eccellenze locali e sviluppare nuovi mercati: otto aziende delle Marche ad Expo Dubai

ASCOLI – Otto aziende marchigiane alla conquista dei mercati di Medio Oriente, India e Africa. Comincerà la prossima settimana ‘Expo Dubai’, l’evento in programma dal 25 febbraio al 31 marzo proprio nella città simbolo degli Emirati Arabi, che vedrà appunto la partecipazione di otto realtà imprenditoriali della regione. Ciò è stato possibile grazie all’impegno della Cna e della Camera di Commercio delle Marche, che consentiranno a tali eccellenze di sfruttare una grande vetrina promozionale. Nello showroom allestito a Dubai, infatti, saranno presentati i prodotti delle aziende partecipanti, con in programma degli incontri con gli operatori del settore, appositamente selezionati da ‘Kelmer Group’, per effettuare delle ricerche di mercato mirate. Insomma, una grande opportunità da cogliere al volo.

≪Le potenzialità di crescita per l’export marchigiano in Medio Oriente sono enormi – conferma Paolo Silenzi, presidente regionale della Cna – e saremo al fianco di queste imprese nel corso della loro esperienza a Dubai≫. ≪Faremo conoscere sempre di più le Marche al mondo e svilupperemo, insieme, nuovi percorsi commerciali – prosegue Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio regionale -. Rispetto ad altre regioni avremo molte imprese, ben otto, a questa iniziativa che darà una vetrina importante alle nostre filiere imprenditoriali regionali. Potremo sbarcare su un mercato importante e questo spingerà gli imprenditori a investire sempre di più≫.

Il contributo della Regione

Anche la Regione ha sostenuto le aziende in questo loro percorso di avvicinamento all’evento di Dubai. ≪Abbiamo offerto un sostegno economico alle aziende che intendevano aderire – conferma l’assessore regionale Guido Castelli -, consapevoli del fatto che questa manifestazione rappresenterà una vetrina importante non solo per chi sarà presente fisicamente sul posto ma, più in generale, a tutte le eccellenze imprenditoriali che il nostro territorio è in grado di vantare≫.

Le aziende protagoniste

Le otto aziende marchigiane che dalla prossima settimana sbarcheranno negli Emirati Arabi rappresentano quattro diversi settori strategici: la moda, l’oreficeria, gli articoli da regalo e il food. Nella fattispecie, si tratta di ‘Gente di Mare’, ‘Wudawu’ e ‘Do Quality’ per la moda, l’arte orafa Marchegiani e ‘All Gold’ per l’oreficeria, ‘Gold Line’ per gli articoli da regalo e ‘Mash’ per il food. A queste si aggiunge la ‘Sace Components’, che produce semilavorati in sughero.