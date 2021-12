Vaccinazioni: Area Vasta 5 di Ascoli attiva altri 5 punti di distribuzione nella provincia

Saranno attivati da lunedi 20 dicembre, per una giornata ciascuno in cinque paesi dell'entroterra e della fascia costiera

ASCOLI – Cinque punti vaccinali in più nella provincia di Ascoli, oltre quelli stabili del capoluogo e di San Benedetto. Lo ha decisi la direzione dell’Area Vasta 5 dell’Asur, per rispondere alle necessità della popolazione. Saranno attivati da lunedi 20 dicembre, per una giornata ciascuno in cinque paesi dell’entroterra e della fascia costiera.

I luoghi prescelti sono Montefiore dell’Aso, lunedi dalle 15 alle 18, Montalto Marche invece martedi 21 sia al mattino che al pomeriggio. Il giorno successivo la distribuzione del vaccino verrà effettuata a Cupra Marittimma dalle 15 alle 18, mentre a seguire a Grottammare, sempre nel pomeriggio, e per ultima il 24 dicembre vigilia di Natale a Monteprandone, stesso orario.

Favorire la erogazione e limitare la diffusione del virus

«Distribuire un numero maggiore di Hub sul territorio – spiega l’Area Vasta 5 di Ascoli – rende piu agevole l’accesso alla vaccinazione a tutti coloro che risiedono in luoghi distanti dalla sede principale, facilitando in termini logistici gli utenti interessati, sia che si tratti di vaccinati che necessitano di richiamo sia di prime dosi. Accrescere l’offerta vaccinale anche nei siti decentrati contribuisce anche ad accelerare la copertura anticovid della cittadinanza e concorre a limitare la diffusione del virus in un periodo in cui la curva del contagio mostra un sensibile incremento».

Da lunedi 20 dicembre le Marche torneranno in “zona gialla“. Obbligo di mascherina anche all’aperto, ma non vi sono limitazioni agli spostamenti e agli eventi pubblici, sebbene nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.