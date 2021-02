Uova solidali per Pasqua: Unione Ciechi di Ascoli rilancia il progetto

ASCOLI PICENO – Doppia festa per la Pasqua 2021 all’Unione ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo. Un carico di uova solidali è pronto a partire e a finanziare, con il ricavato della vendita, i progetti rivolti ai bambini e agli adulti con disabilità visiva.

Il progetto compie 10 anni e quest’anno si chiama «Guarda che buono!» e consentirà la vendita di uova pasquali di cioccolato al latte o fondente da 400 grammi. Prodotte dalla storica azienda Giammarini, le uova possono essere ordinate all’Uici recandosi in sede, in Via Copernico, 8 ad Ascoli Piceno. Sono disponibili consegna in sede e consegna a domicilio.

La raccolta fondi è pensata per sostenere i progetti dell’Officina dei Sensi, la struttura che ospita l’Unione ciechi e ipovedenti, centro d’eccellenza per la riabilitazione.

«La vicinanza che esprimono sempre le persone che ci sostengono, ogni volta ci emoziona – commenta la presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini -. Ricordo un’edizione in cui sono state acquistate oltre mille uova, altre in cui ne abbiamo vendute più di 600».

«Lo scorso anno – aggiunge la presidente – nonostante la chiusura improvvisa causata dal lockdown siamo riusciti a portare a termine i 300 ordini ricevuti e, in un periodo in cui era impossibile anche uscire di casa, l’Uici è stata in grado di consegnare tutte le uova. Sarà che è cioccolato, sarà che contribuisce a migliorare la qualità della vita di tanti nostri soci, questo progetto ci coinvolge sempre molto e ci regala la sensazione di aver fatto qualcosa di bello. E di buono!».

L’Officina dei Sensi è un Centro polifunzionale rivolto alla riabilitazione delle persone con disabilità visiva, dalla nascita all’età adulta ed anziana.

Nella struttura di 1500 metri quadri, dove operano diverse cooperative sociali ed organizzazioni, si svolgono visite mediche, percorsi di orientamentO e mobilità, supporto psicologico agli assistiti, progetti di musicoterapia e fisioterapia, stampa di libri in braille ed altro ancora.