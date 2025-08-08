Uomo trovato morto a Grottammare, si tratta di Reno Troiani

GROTTAMMARE – E’ Reno Troiani l’uomo trovato morto questa notte a Grottammare. Il suo corpo, senza vita, si trovava lungo via Bore Tesino. Accanto al suo scooter. 65enne, originario di Offida, Troiani era il titolare della storica tipografia Media Print 2000. Un personaggio molto conosciuto non solo in città, ma su tutto il territorio. Un lutto improvviso che ha sconvolto Grottammare e quanti lo conoscevano.

La ricostruzione

A fare la scoperta è stata una guardia giurata, impegnata in un giro di pattugliamento. Il corpo di Troiani si trovava a terra, in una zona poco illuminata della carreggiata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Ma per il 65enne non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Troiani. Dai primi rilievi da parte dei carabinieri sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un incidente che abbia coinvolto altri veicoli. Resta in piedi una possibile caduta accidentale dal mezzo a due ruote, oppure un malore.