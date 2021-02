Da questo pomeriggio non si hanno più notizie del 60enne di Montefalcone Appennino, partito questa mattina all'alba per una escursione in quota. A lanciare l'allarme i suoi familiari

ASCOLI- Da questo pomeriggio non si hanno più notizie di un uomo di 60 anni di Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo. Appassionato di montagna e di fotografia, era partito questa mattina all’alba per una escursione in quota, sembra per raggiungere il nuovo rifugio Zilioli, sul Monte Vettore, la vetta più alta dei Monti Sibillini. Ma poi ha fatto perdere le sue tracce.

Non vedendolo tornare a casa, i suoi familiari hanno lanciato l’allarme. Subito dopo sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino. Si è alzato in volo anche un elicottero per perlustrare la zona interessata, nel territorio del comune di Arquata del Tronto. Ma fino ad ora senza esito. Ghiaccio, buio e neve rendono difficoltose le operazioni di salvataggio. Sarebbe stata trovata la sua auto, ma dell’uomo ancora nessuna traccia.