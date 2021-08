Uomo accoltellato a San Benedetto: i carabinieri fermano tre persone

Il 38enne italiano, forse ferito in seguito ad un aggressione, è in prognosi riservata. I militari dell'Arma stanno cercando di far luce sull'accaduto

ASCOLI – Tre persone sono state fermate dai carabinieri perchè sarebbero coinvolte in una violenta lite che poi è sfociata nel ferimento con un coltello di un uomo di 38 anni, ieri notte a San Benedetto. Le loro posizioni e responsabilità in merito all’accaduto sono al vaglio degli inquirenti. A quanto si apprende il diverbio fra il 38enne italiano e tre stranieri sarebbe esploso a Porto d’Ascoli per motivi non ancora chiari.

ospedale di san benedetto

Poi il ferimento al petto dell’uomo con un coltello e il trasferimento di quest’ultimo in un parcheggio vicino a via Togliatti. Qui l’italiano colpito gravemente è stato lasciato sanguinante in auto, mentre sono stati allertati i soccorsi. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Mazzoni dove è stato operato. Ora il 38enne si trova ricoverato in prognosi riservata, e preoccupano le sue condizioni cliniche.

I carabinieri devono fare ancora luce sull’episodio di violenza avvenuto la scorsa notte. A cominciare dal comprendere se sia trattato di uno scontro o di un vero e proprio agguato nei confronti dell’italiano. Sviluppi sul caso sono attesi nelle prossime ore.