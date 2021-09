Turista muore in spiaggia a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo è morto in spiaggia oggi a San Benedetto del Tronto. Si tratta di un turista di 82 anni originario della Lombardia. A quanto si apprende si sarebbe accasciato al suolo per un malore, senza poter dare il tempo ai passanti di poter intervenire. I soccorsi giunti sul posto, sul lungomare nord della città rivierasca, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

L’anziano era in vacanza a San Benedetto insieme ad altre persone. Oggi ha approfittato della giornata calda per andare in spiaggia, e godersi qualche ora di sole e di mare. Purtroppo però si è sentito male sulla battigia ed in pochi attimi ha perso conoscenza e poi è deceduto.