Turismo nel Piceno: «Giugno e luglio in calo, ripresa da Ferragosto»

Il bilancio degli imprenditori CNA: domanda più selettiva, famiglie in difficoltà e ceto medio in ritirata. «Servono qualità e destagionalizzazione per restare competitivi»

Con la stagione estiva ormai avviata verso la chiusura, per gli operatori turistici del Piceno è già tempo di bilanci. A tracciare una prima valutazione sull’andamento dell’estate 2025 sono gli imprenditori associati alla CNA di Ascoli Piceno, che tra costa ed entroterra fotografano una realtà complessa: presenze in calo nei mesi di giugno e luglio, ripresa solo nelle due settimane centrali di agosto, e segnali contrastanti per settembre.

Secondo Domenico Neroni, direttore del Valentino Resort di Grottammare, «il calo delle presenze nei primi due mesi estivi ha sfiorato il 20%, ad eccezione delle strutture di fascia alta». Un trend, spiega, legato alla crescente selettività dei turisti: «Chi sceglie il Piceno lo fa ancora con interesse, ma cerca qualità e servizi. Le strutture che non si sono adeguate restano indietro». Buone le prenotazioni per settembre, ma con l’incognita meteo e la possibile chiusura anticipata per alcune attività.

Sulla stessa linea Francesco Marchegiani, direttore dello chalet Adriatico, che conferma la flessione soprattutto a luglio: «Il vero assente è stato il ceto medio. Non solo meno presenze, ma anche meno consumi. Dopo la pandemia, oggi il turista spende meno, e questo potrebbe diventare la normalità per i prossimi anni».

A tenere a galla alcune strutture, come gli hotel La Perla Preziosa ed Eurotel, è stata la presenza dei gruppi organizzati. Il titolare Matteo Cinesi spiega: «Senza i gruppi, luglio sarebbe stato un disastro. Le famiglie fanno più fatica a concedersi una settimana al mare. Dopo Ferragosto le cose sono andate meglio, ma si avverte un lento declino. Il turismo cambia, non possiamo restare fermi».

Matteo Cinesi Antonio Scipioni Domenico Neroni

Un quadro più positivo arriva dall’entroterra, dove Antonio Scipioni, titolare dell’hotel ristorante DonnaRosa di Roccafluvione, registra una crescita costante: «La montagna e i borghi vengono sempre più riscoperti, soprattutto dopo il sisma e il Covid. Abbiamo lavorato bene ad agosto e anche gli arrivi internazionali sono in aumento». Le difficoltà, però, non mancano: dalla carenza di manodopera specializzata all’aumento dei costi, spesso assorbiti direttamente dagli imprenditori per non gravare sui clienti.

Critico anche il nodo della fiscalità locale: «Tra tasse di soggiorno e parcheggi, i Comuni rischiano di penalizzare il turismo invece che incentivarlo».

A tirare le fila è la CNA di Ascoli, con il direttore Francesco Balloni e la presidente Arianna Trillini: «Il mercato turistico è profondamente cambiato. Le presenze calano dove non si investe in qualità e rete. Chi ha puntato su servizi mirati, esperienze integrate e formazione ha saputo reggere meglio l’impatto. Ora la vera sfida si gioca sulla destagionalizzazione e sulla capacità di offrire un’accoglienza autentica e moderna, che valorizzi mare, borghi, enogastronomia e identità territoriale».