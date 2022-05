OFFIDA – Truffe agli anziani. Ci risiamo. Un altro caso, nelle ultime ore, si è verificato nel Piceno. Nel comune di Offida, tra i più popolosi della vallata, una coppia di anziani che risiede nel centro storico è stata presa di mira da un uomo e una donna, di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine, a cominciare dai carabinieri della locale stazione offidana.

La ricostruzione della truffa

I due malviventi si sono finti parenti della coppia. Prima hanno avvicinato il marito, fingendosi conoscenti delle figlie, fornendo diverse informazioni sul lavoro di una di loro, riuscendo così a introdursi in casa. E, mentre li hanno intrattenuti, uno dei due ha raggiunto la camera da letto da dove ha prelevato circa 400 euro e tutti gli oggetti più preziosi di famiglia. Con grande abilità i malfattori sono riusciti a sottrarre gli oggetti preziosi, gioielli e monili d’oro che l’anziana coppia conservava, per un valore di diverse migliaia di euro. Quando i figli di rientro si sono accorti di quanto era accaduto hanno subito denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione di Offida, che sono ora sulle tracce dei malviventi e continuano a lanciare un accorato appello alla cittadinanza affinchè non si apra la porta agli sconosciuti.

Nelle indagini delle forze dell’ordine, sicuramente, un ruolo fondamentale verrà giocato dalle telecamere che, a Offida, si trovano in alcune vie del centro storico, affinchè si possano individuare i due responsabili. Si tratta, in base all’identikit fornito dai due anziani, di un uomo alto circa un metro e settanta, con i capelli castani, e di una donna di fisionomia esile, alta circa un metro e mezzo, la quale però indossava un cappellino. Ovviamente, i carabinieri hanno lanciato un altro appello affinchè chiunque abbia notato movimenti sospetti o abbia visto passare queste due persone si rechi in caserma per fornire la propria testimonianza.