Truffa un’anziana e si fa dare duemila euro: arrestato un giovane a Venarotta

ASCOLI PICENO- Era riuscito a truffare un’anziana, facendosi consegnare circa duemila euro in contanti fingendo di essere un amico del nipote e che quest’ultimo aveva bisogno di soldi perché si trovava in difficoltà. Sulla sua strada, però, ha trovato un vicino di casa della donna il quale, avendo visto movimenti sospetti, ha subito chiamato le forze dell’ordine. È stato incastrato così un diciannovenne campano che, ieri (16 Maggio), è stato arrestato nel piccolo borgo piceno di Venarotta.

La ricostruzione

L’anziana, purtroppo, era caduta nel tranello del giovane, aprendogli la porta della sua abitazione, facendolo entrare e consegnandogli i soldi richiesti. Un altro residente della zona, però, ha visto tutta la scena e gli è sembrato alquanto strano che la donna potesse conoscere quel ragazzo, mai visto in paese fino a quel momento. Credendo potesse trattarsi di un delinquente, appunto, il vicino di casa della signora ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri della sezione locale che la polizia municipale. Gli agenti hanno bloccato il diciannovenne all’uscita dell’abitazione e, avendo in tasca i soldi consegnati dalla donna, è stato arrestato in flagranza di reato. A seguire, in prima persona, l’intervento è stato anche il sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, il quale ha poi lanciato un appello a tutta la popolazione: ovvero di prestare la massima attenzione e non fidarsi degli estranei che chiedono soldi. In tal caso, infatti, se si ritiene di essere stati truffati, è sempre bene rivolgersi alle forze dell’ordine.