Trovato morto nel parco per cani: stroncato da un malore un clochard 45enne a San Benedetto

Indagano i carabinieri, ma sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. L'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un malore, probabilmente, avrebbe causato la morte di un clochard di 45 anni. L’uomo è stato trovato morto questa mattina a San Benedetto del Tronto, al parco Bau di via Crivelli. La scoperta è stata fatta da un residente della zona che aveva portato il suo cane a sgambettare nel giardino e ha visto in un fossato un corpo rannicchiato. Ha dato l’allarme, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso che risalirebbe alla notte scorsa.

La ricostruzione

Sull’accaduto, comunque, stanno indagando i carabinieri, anche perché il 45enne era già conosciuto dalle forze dell’ordine e anche dagli enti sanitari. Sul luogo del decesso si è recato pure il medico legale prima della rimozione del cadavere. Secondo la prima ricostruzione sul corpo dell’uomo non sarebbero stati trovati segni di violenza. A stroncarlo, come detto, potrebbe essere stato un improvviso malore. Probabilmente la vittima era seduta sulla panchina e si era sfilato il giubbino. Quando è stato colto dal malore sarebbe scivolato lungo la scarpata fino ad arrivare nel piccolo fossato con la vegetazione.