Trovato morto in un fossato l’anziano scomparso ad Acquasanta Terme

A individuare il corpo i vigili del fuoco e gli operatori del Soccorso alpino. Da chiarire le cause del decesso

ASCOLI- Trovato morto l’anziano scomparso ieri (4 novembre) nel territorio di Acquasanta Terme. Il cadavere di Romolo Massi, 88 anni, è stato individuato in fondo ad una scarpata nella frazione di Pomaro, non lontano da Cagnano. Vigili del fuoco e Soccorso alpino stanno procedendo al suo recupero, in una zona molto impervia e boscosa.

Da chiarire le cause del decesso. Se cioè l’anziano abbia avuto un malore o sia finito nel fossato per un incidente mentre si spostava a piedi nell’area di Cagnano. Sul posto sanitari del 118 e personale medico.

Massi lascia moglie, figli e molti nipoti. Sconforto ad Acquasanta per la sua tragica morte. La salma dell’anziano è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Da stabilire la data dei suoi funerali.