«Troppo smog in corso Mazzini, occorre una Ztl»: i residenti del centro storico, ad Ascoli, alzano la voce e creano un comitato

ASCOLI – «Troppo smog in centro, occorre istituire la zona a traffico limitato in corso Mazzini, nel tratto che va da piazza Sant’Agostino a piazza Cecco D’Ascoli». Ad alzare la voce sono alcuni residenti di quella zona, che si trova tra il centro storico di Ascoli e il quartiere di Porta Romana, i quali hanno deciso di costituire un comitato spontaneo per farsi ascoltare dal Comune e dalla prefettura.

Gli abitanti di corso Mazzini, fra l’altro, nei giorni scorsi si sono rivolti anche all’Arpam per rilevare, soprattutto nelle ore di punta, la qualità dell’aria lungo quel tratto, che conduce appunto a Porta Romana e che è sicuramente tra i più trafficati del centro storico. Il neonato comitato racchiude non solo i residenti, ma anche tutti coloro che lavorano in zona o che hanno degli uffici lungo la via.

Le richieste

«Il tratto di strada in questione è interessato da tempo da un volume di traffico veicolare che è obiettivamente insostenibile per una zona storica – si legge nella lettera inviata all’Arpam dai residenti -. La via è diventata incomprensibilmente ormai una vera e propria unica corsia in uscita dal centro storico della città. In realtà il traffico dovrebbe essere deviato sull’adiacente tangenziale esterna alla città, sita a soli tre chilometri. Questo livello insostenibile di traffico è produttore di particolato dei gas di scarico, nocivo per i residenti e ancor più per bambini e anziani che abitano in zona».