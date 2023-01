«Troppi cani senza guinzaglio lungo la ciclabile»: ad Ascoli è polemica

ASCOLI – «Troppi cani a spasso, senza guinzaglio, lungo la pista ciclabile di Monticelli». È questa la polemica sollevata, sui social, da alcuni utenti della ciclopedonale che attraversa il popoloso quartiere di Ascoli. Una lamentela, in realtà, che viene riproposta di frequente, considerando il fatto che la pista è molto frequentata in qualsiasi ora della giornata e in qualsiasi giorno della settimana, soprattutto quando il meteo è clemente.

Le segnalazioni

Tanti, infatti, sono i cittadini che ne approfittano per portare a spasso, comprensibilmente, i propri amici a quattro zampe. Ma sono anche molti, purtroppo, coloro i quali non sembrano essere molto interessati dal rispetto per gli altri e preferiscono tenere gli animali sciolti anziché al guinzaglio, senza badare al fatto che qualcuno, anche in questo caso comprensibilmente, possa aver paura. «Vado a correre ogni giorno – spiega un utente sulla pagina Facebook ‘Sei di Ascoli se’ – e devo sempre prestare la massima attenzione ai cani senza guinzaglio. Non ho nulla contro gli animali, ma ho paura e ritengo assurdo che una persona debba avere timore di andare a correre lungo la pista ciclopedonale. «Anche a me è capitata la stessa esperienza – prosegue un altro utente – e mi auguro che da parte della polizia municipale vengano effettuati maggiori controlli, perché è espressamente vietato lasciare i propri animali liberi. Nella maggior parte dei casi si tratta di cani buoni e abituati alla presenza delle persone ma, trattandosi di animali, non si può mai sapere cosa passa loro per la mente in un determinato momento».

Le criticità

A proposito della pista ciclopedonale di Monticelli, che da pochi mesi è stata prolungata e che verrà ampliata ulteriormente nel corso dell’anno, arrivando fino a Castel di Lama, gli utenti lamentano anche altre criticità. Sui social, infatti, alcuni hanno chiesto all’amministrazione comunale di migliorare l’impianto di illuminazione, visto che in alcuni tratti non ci sono nemmeno i lampioni e sono sempre bui. Altri ancora, invece, hanno lamentato una scarsa manutenzione, a causa dell’erba alta che, in alcuni casi, rende difficoltoso il passaggio di pedoni e biciclette.