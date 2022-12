Ad Ascoli tre presepi artigianali per immergersi nel clima natalizio

ASCOLI – Ascoli si tuffa nel Natale. Le feste, ormai, sono davvero vicine e in città si respira appieno lo spirito natalizio. Tante sono le iniziative organizzate sotto le cento torri proprio per consentire alla popolazione di trascorrere nel migliore dei modi questo periodo festivo. A cominciare dalla tradizione presepistica, che nel Piceno si conferma più viva che mai.

L’iniziativa

In questi giorni, infatti, tre presepi sono stati dislocati in città per un tour natalizio alla scoperta della Natività, raccontata attraverso gli occhi di artisti e di privati cittadini. All’interno del giardino di palazzo dell’Arengo, in piazza Arringo, è possibile ammirare il presepe realizzato a mano e allestito dal grande appassionato Felice Caponi, con la collaborazione di Giovanni Del Moro. A palazzo dei Capitani invece, Marcello Testa propone il suo presepe dentro un vecchio televisore: il suo è un lavoro realizzato nell’ambito delle attività proposte dall’associazione italiana ‘Amici del presepio’, che persegue lo scopo di rinnovarne le tradizioni, l’arte e la storia attraverso mostre, conferenze e corsi di tecnica. Il terzo presepe è infine quello esposto presso la biblioteca comunale ‘Giulio Gabrielli’. Realizzato artigianalmente da Stefano Cappelli, in collaborazione con l’associazione ‘Ascule miè bella’, è stato realizzato a mano utilizzando materiali di riciclo, ad esclusione di statuine e luci. Tre opere tutte da ammirare, dunque, ovviamente gratuitamente, per immergersi ancora di più nell’atmosfera natalizia.