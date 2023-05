Tre Comuni del Piceno al voto: ecco i candidati a Grottammare, Castel di Lama e Ripatransone

ASCOLI – Cresce l’attesa per le elezioni di domenica, che coinvolgeranno tanti Comuni marchigiani. Tra questi, anche tre che ricadono nella provincia Picena. Si tratta di Grottammare, Castel di Lama e Ripatransone. L’unico che può andare al ballottaggio è Grottammare, per gli altri due si deciderà invece tutto al primo turno. E le sfide sono più accese che mai. Vale la pena ricordare che si voterà domenica 14 maggio (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle ore 7 alle 15).

Grottammare

A Grottammare, sono quattro gli aspiranti sindaci della città, per un totale di dieci liste che sono state presentate. Non ci sarà il sindaco uscente Enrico Piergallini, con l’attuale maggioranza che ha deciso di candidare alla carica di primo cittadino Alessandro Rocchi. Quest’ultimo è appoggiato da due liste civiche: ‘Solidarietà e Partecipazione’ e ‘Città in Movimento’. Sono quattro, invece, le liste civiche che sostengono il candidato sindaco Lorenzo Vesperini, che per la terza volta cerca la vittoria alle comunali di Grottammare: si tratta di ‘Città Unica Grottammare’, ‘Noi Grottammare’, ‘Città futura’ e ‘Senso Civico’. Il centrodestra, invece, ha scelto di appoggiare il candidato Marco Sprecacè: accanto a lui, infatti, ci sono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la lista ‘Grottammare c’è’. Infine, il quarto aspirante sindaco è Alessandra Manigrasso del Movimento Cinque Stelle.

Alessandra Manigrasso Alessandro Rocchi Lorenzo Vesperini Marco Sprecacè

Castel di Lama

Sarà corsa a tre, invece, nel comune di Castel di Lama, lungo la vallata del Tronto. Il primo candidato è il sindaco uscente, Mauro Bochicchio, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita del leader del Movimento Cinque Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte. Bochicchio è appoggiato dalla lista civica ‘Avanti Così’, che riunisce al suo interno sia gli esponenti grillini che il segretario della locale sezione del Pd, Stefano Falcioni. Proprio il sostegno di quest’ultimo a Bochicchio ha provocato una frattura all’interno del centrosinistra lamense. Il primo avversario del sindaco uscente sarà Francesco Ciabattoni, conosciuto in paese come ‘Tantalà’. Ai tempi della giunta Castelli, è stato consigliere comunale di maggioranza ad Ascoli. A Castel di Lama sarà il candidato sindaco del centrodestra. Terzo sfidante, infine, Tiziano Oddi. Maresciallo della guardia di Finanza, l’aspirante primo cittadino è ufficialmente appoggiato dal Pd e dalla lista civica ‘Castel di Lama 20.23′.

Mauro Bochicchio Francesco Ciabattoni (Foto tratta dal profilo Facebook) Tiziano Oddi (Foto tratta dal profilo Facebook)

Ripatransone

Infine, domenica e lunedì si voterà anche a Ripatransone. Qui sono due i candidati alla carica di sindaco. A cominciare dal primo cittadino uscente, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, che dunque spera di ottenere dai suoi cittadini l’incarico per il secondo mandato. A sostenerlo sarà la lista civica ‘Ripa Più’. A sfidare il sindaco uscente sarà Roberta Capocasa, appoggiata dalla lista civica ‘Progetto Paese’. Una sfida a due, dunque, con Lucciarini che appare favorito, alla vigilia del voto. Ma, si sa, alle elezioni, come nel calcio, tutto può sempre accadere e i pronostici sono fatti per essere smentiti.