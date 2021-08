38enne accoltellato a San Benedetto, tre arresti

L'uomo ferito all'addome si trova ora in rianimazione nell'ospedale Madonna del Soccorso. Tra gli arrestati due italiani, padre e figlio, ed un albanese

ASCOLI – Un uomo arrestato per tentato omicidio, due per rissa aggravata ed un altro denunciato. È questo il bilancio delle indagini svolte oggi dai carabinieri di San Benedetto in relazione all’accoltellamento di un 38enne italiano avvenuto ieri notte nella città della riviera picena.

Albanese aggredisce un giovane del posto

Secondo l’Arma, poco dopo la mezzanotte un pregiudicato albanese da anni residente a San Benedetto del Tronto ha affrontato nei pressi di Porto d’Ascoli un giovane del posto, anch’egli pregiudicato, per motivi ancora in fase di accertamento. L’alterco sarebbe velocemente degenerato passando dalle parole ai fatti, con pugni e schiaffi da entrambe le parti.

Scoppia la rissa con manganello e coltello

A questo punto, sempre secondo i carabinieri anche gli accompagnatori dei due – un giovane incensurato ed il padre del ragazzo, che in primo momento erano rimasti a bordo delle proprie autovetture – si sarebbero uniti alla zuffa. Sarebbe spuntato un manganello telescopico e in quel momento il padre del ragazzo – anch’egli con precedenti specifici per lesioni -, avrebbe preso un coltello a serramanico dall’autovettura su cui viaggiava ed poi avrebbe colpito con un fendente l’addome di uno dei due contendenti.

Il ferito è ricoverato in rianimazione

Il ferito, soccorso proprio dall’albanese, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto ove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è ora ricoverato in rianimazione con una prognosi riservata e con l’accusa di aver preso parte alla rissa.

I successivi accertamenti svolti dai carabinieri hanno portato gli inquirenti ad identificare tutte le persone coinvolte nello scontro e ad interrogarli in caserma. Nel pomeriggio i tre uomini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marino del Tronto. Sull’uomo che ha colpito il 38enne all’addome con il coltello, grava l’accusa di tentato omicidio.