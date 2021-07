Trattore si ribalta, anziano muore a Ripatransone

ASCOLI – Un uomo di 90 anni è morto oggi nelle campagne di Ripatransone in un incidente verificatosi mentre stava lavorando nei campi. Sembra che l’anziano fosse alla guida del suo trattore, in località Colle del Giglio quando il pesante mezzo si è ribaltato, trascinando con se l’agricoltore.

L’uomo, A.I le sue iniziali, è stato soccorso dai sanitari del 118 ma per lui ormai non c’era più nulla da fare. Inutile il trasferimento al Torrette di Ancona. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Incidenti gravi come quello avvenuto oggi – 28 luglio – a Ripatransone sono ricorrenti anche nelle campagne del Piceno.